Stand: 11.04.2022 12:28 Uhr Osterfeuer 2022 in Mecklenburg-Vorpommern: Die Übersicht

Osterfeuer gehören für viele Mecklenburger und Vorpommern einfach zum Fest dazu. Die Vorfreude ist um so größer, weil Corona in den vergangenen Jahren viele Veranstaltungen verhindert hat. In unserer Tabelle finden sie alphabetisch nach Ortsnamen sortiert eine Übersicht mit gut 70 Osterfeuer-Terminen im ganzen Land.

Osterfeuer 2022 in Mecklenburg-Vorpommern Ort Datum Beginn Adresse Abtshagen 16.04.2022 18 Uhr Freiwillige Feuerwehr Abtshagen Ahlbeck 16.04.2022 17 Uhr Sportplatz Ahrenshoop 16.04.2022 18 Uhr Festplatz Altefähr 16.04.2022 17 Uhr Strand Altentreptow 16.04.2022 16 Uhr Spielplatz Teetzlebener Straße Baabe 16.04.2022 17:30 Uhr Fischerstrand Bad Kleinen 16.04.2022 17 Uhr Feuerwehrgerätehaus Barth 16.04.2022 16 Uhr Hafenvorplatz Binz 16.04.2022 19 Uhr Strand Boltenhagen 17.04.2022 6 Uhr vor der Kriche Born 16.04.2022 18 Uhr Erlebniswiese Brohm bei Firedland 14.04.2022 18 Uhr Spielplatz Burg Stargard 16.04.2022 19 Uhr Platz vor der Schulturnhalle Damgarten 14.04.2022 18 Uhr Barther Straße 88 Dändorf 16.04.2022 17 Uhr Salzhafen Demmin 16.04.2022 16:30 Uhr Hafen Dierhagen 17.04.2022 15 Uhr Strand Eichhof 14.04.2022 18 Uhr Sportplatz Friedland 16.04.2022 16 Uhr gegenüber der Feuerwehr Göhren 17.04.2022 17 Uhr Kurpavillon Göhren-Lebbin 16.04.2022 19 Uhr Tenne Graal Müritz 16.04.2022 19 Uhr Seebrückenvorplatz Groß Zicker 17.04.2022 16 Uhr Parkplatz an der Kirche Große Stieten 16.04.2022 17 Uhr Dorfgemeinschaftshaus Hammer 16.04.2022 16 Uhr Feuerwehrgerätehaus Hohenkirchen 14.04.2022 18 Uhr Feuerwehrgelände Beckerwitz Kloster/Hiddensee 16.04.2022 12 Uhr Feuerwehr Kloster Koserow 16.04.2022 17 Uhr Parkplatz am Torfloch Lindholz 16.04.2022 19 Uhr Feuerwehrgerätehaus Böhlendorf Löbnitz 16.04.2022 17 Uhr Sportplatz Redebas Loddin 16.04.2022 18 Uhr Hauptstrand Kölpinsee Losten 16.04.2022 16 Uhr Feuerwehrgerätehaus Lübow 14.04.2022 18 Uhr Feuerwehrgerätehaus Lübs 16.04.2022 17 Uhr Sportplatz Marlow, OT Dänschenburg 14.04.2022 18 Uhr Festplatz Dänschenburg Marlow, OT Gresenhorst 16.04.2022 18 Uhr Gresenhus Miltzow 17.04.2022 17 Uhr Sportplatz Neu Lüdershagen 14.04.2022 18 Uhr Feuerwehrgerätehaus Neuendorf 14.04.2022 17 Uhr hinter der Gösselstuv, Dörpallee 36 Neuenkirchen 16.04.2022 17 Uhr Festwiese Neuensund 16.04.2022 18 Uhr Feuerwehrgerätehaus Pantlitz 16.04.2022 18 Uhr Feuerwehrgeräteghaus Pantlitz Pasewalk 16.04.2022 17 Uhr Festwiese Patzig 16.04.2022 16 Uhr Freiwillige Feuerwehr Penzlin 16.04.2022 18 Uhr Wiese vor der alten Burg Poseritz 16.04.2022 17 Uhr Feuerwehrgerätehaus Pragsdorf 16.04.2022 17 Uhr im Park Rethwisch 14.04.2022 18 Uhr Ribnitz 16.04.2022 18 Uhr Gänsewiese Sassnitz 16.04.2022 16 Uhr Kurplatz Satow 16.04.2022 16 Uhr Feuerwehrgerätehaus Schwaan 16.04.2022 17 Uhr Feuerwehrgerätehaus Sellin 16.04.2022 16 Uhr Neben der Seebrücke Stralsund 16.04.2022 16 Uhr Strandbad Torgelow 16.04.2022 15 Uhr Feuerwehrgerätehaus Torgelow-Holländerei 14.04.2022 18 Uhr Feuerwehrgerätehaus Trassenheide 16.04.2022 18 Uhr Festwiese Tribohm 14.04.2022 17:30 Uhr Teich Tribohm Ückeritz 16.04.2022 18 Uhr Strandvorplatz Usedom Stadt 16.04.2022 18 Uhr Freiwillige Feuerwehr Usedom Wardow 14.04.2022 18 Uhr Feuerwehrgerätehaus Waren 16.04.2022 18 Uhr Warin 16.04.2022 17 Uhr Neben der Freiwilligen Feuerwehr Wendorf 14.04.2022 18 Uhr Freiwillige Feuerwehr Wendorf Wolgast 16.04.2022 18 Uhr Tannenkamp Wustrow 16.04.2022 18:30 Uhr Seebrücke Zarrendorf 14.04.2022 18 Uhr Bahnhofstraße 22b Zingst 16.04.2022 17 Uhr Parkplatz Festplatz Zinnowitz 16.04.2022 18 Uhr Promenade

