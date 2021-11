Neue Corona-Regeln: Jetzt Ihre Frage an Politiker stellen Stand: 20.11.2021 12:48 Uhr Landrat Tino Schomann aus Nordwestmecklenburg und Bildungsministerin Simone Oldenburg stehen Ihnen bei NDR 1 Radio MV Rede und Antwort zu den neuen Corona-Vorschriften.

Die neuen Corona-Regeln sind da und werfen bei vielen erneut Fragen auf. Insbesondere hinsichtlich der Vorschriften in Schulen und im öffentlichen Nahverkehr kann einiges noch unklar sein.

Jetzt Ihre Fragen stellen

Am Montag ab 8.30 Uhr sind Landrat Tino Schomann aus Nordwestmecklenburg und ab 15 Uhr Bildungsministerin Simone Oldenburg (die Linke) zu Gast bei NDR 1 Radio MV. Die Politiker wollen Ihre Fragen zu den neuen Corona-Regelungen beantworten. Was wollen Sie konkret zu den Vorschriften an Schulen und in Bussen und Bahnen in MV wissen?

Sendungen im Videolivestream

Schreiben Sie uns über das untenstehende Formular, über den Messenger in der kostenlose NDR MV App oder rufen sie uns an unter (0800) 59 59 100. Die Sendungen gibt es jeweils 8.30 Uhr und 15 Uhr auch im Videolivestream und im Anschluss als Mitschnitt.

