Laith Al-Deen unplugged mit neuem Album beim Funkhauskkonzert Stand: 26.03.2024 21:55 Uhr Im kleinen Rahmen konnten am Dienstagabend glückliche Gewinnerinnen und Gewinner das Funkhauskonzert mit Laith Al-Deen erleben.

Eine der besten Soulstimmen Deutschlands war am Dienstag live und hautnah auf der Bühne des NDR Landesfunkhauses in Schwerin zu erleben. Berühmt geworden ist Laith Al-Deen mit Titeln wie "Bilder von dir" und "Dein Lied". In kleinem Rahmen und intimer Atmosphäre hat er sein neues Album "Dein Begleiter" vorgestellt und die Geschichten hinter den Songs auf gewohnt charmante Art erzählt.

Tickets gab es nur in der neuen NDR MV App

Tickets für dieses besondere Konzert gab es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen in der neuen NDR MV App. Den Mitschnitt des Livestreams können Sie sich in Kürze an dieser Stelle anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 26.03.2024 | 19:45 Uhr