Sendedatum: 28.05.2021 07:10 Uhr Kunas Urlaubsgeld: Mitmachen und garantiert gewinnen

Egal wo Sie in diesem Jahr Urlaub machen, wir machen die schönste Zeit des Jahres noch ein bisschen schöner. In der Stefan Kuna Show können Sie Ihre Urlaubskasse aufbessern. Melden Sie sich jetzt an für die Chance auf mehrere hundert Euro Urlaubsgeld.

Ab dem 27. Mai spielen wir mit Ihnen montags bis freitags kurz nach 7 Uhr "Kunas Urlaubsgeld". Das Besondere: Sie bilden ein Team mit Frühshowmoderator Stefan Kuna.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere Informationen Teilnahmebedingungen: Kunas Urlaubsgeld

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Stefan Kuna Show | 28.05.2021 | 07:10 Uhr