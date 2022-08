Jetzt in Wolgast: Das NDR Fest - mit der Stefan Kuna Show Stand: 26.08.2022 17:21 Uhr Wir feiern mit Ihnen 30 Jahre NDR in Mecklenburg-Vorpommern: Heute ist die Stefan Kuna Show von NDR 1 Radio MV noch bis 21 Uhr nach Wolgast auf die Schlossinsel. Der Eintritt ist frei.

Livemusik, Interviews und die Stadtaufgabe: Beim NDR Fest in Wolgast erleben wir zusammen mit Ihnen einen schönen Sommerabend. Wir feiern auf der Schlossinsel noch bis 21 Uhr. Es gibt Livemusik mit dem sympathischen Wismarer Singer und Songwriter ÖXL und der Partyband Billy Rock. Stefan Kuna spielt mit Ihnen Spezialrunden des beliebtesten Radio-Quiz in Mecklenburg-Vorpommern: 6 in 49. Wir spielen mit Ihnen "Groß gegen Klein" und haben gesummte Kopfhörerhits als Rätsel vorbereitet. Stefan Kuna wird Wolgast auch eine besondere Aufgabe stellen - für einen guten Zweck.

Spiele und Informationen: Viele Attraktionen beim NDR Fest

Rund um die Bühne der Stefan Kuna Show präsentiert der Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern Bewegungsspiele. Mit etwas Glück nehmen Sie außerdem auf der VIP-Bank Platz, die Stefan Kuna für ausgewählte Gäste direkt vor der Bühne aufstellt. Dort gibt es leckeres Essen und Getränke. Außerdem informieren wir Sie über unser DAB+-Angebot im Land.

Stadtaufgabe für Wolgast: Doppelgänger gesucht

NDR 1 Radio MV Moderator Stefan Kuna hat die Stadt zu einer Wette herausgefordert. Wolgast kann 500 Euro für einen guten Zweck in der Stadt erspielen, wenn am Freitag mindestens 30 Doppelgänger von Stefan Kuna vor der Bühne stehen werden. Drei von vier Kriterien muss jeder Doppelgänger erfüllen, um in die Wertung zu kommen:

Bart tragen, egal ob echt, angemalt oder angeklebt

Schiebermütze auf dem Kopf oder Glatze

Weste tragen

Vorname: Stefan, alle Schreibweisen sind möglich

Alle Kombinationen aus diesen Kriterien sind möglich. Ob Wolgast die Stadtaufgabe geschafft hat, entscheidet sich live im Nordmagazin im NDR Fernsehen. Den Geldbetrag stellt Lotto Mecklenburg-Vorpommern bereit.

Stefan Kuna persönlich kennenlernen

Neben Stefan Kuna selbst werden auch Stefan Leyh, Leif Tennemann und weitere bekannte NDR Gesichter vor Ort feiern. Gemeinsam mit uns, Ihrer Familie und Ihren Freunden oder Nachbarn können Sie eine tolle Zeit genießen. Wir kommen ins Gespräch, singen, tanzen - schlichtweg: Wir verbringen gemeinsam einen Abend in bester Atmosphäre. Das NDR Fest in Wolgast wird unterstützt von Lotto Mecklenburg-Vorpommern und Lübzer.

NDR Fest: So kommen Sie hin, hier gibt es Parkplätze

Das Schloss selbst in Wolgast gibt es nicht mehr, aber die Schlossinsel in der Nähe der Peenebrücke. Dort steht die NDR Bühne. Parkplätze für das NDR Fest in Wolgast gibt es in der Altstadt, in der Werftstraße, am Rungeplatz und an der Fährstraße. Einige Stellplätze sind kostenpflichtig.

Mit der Bahn kommen Sie mit der Regionalbahn 23 nach Wolgast Hafen, die Busse der Linien 271 und 272 halten an der Haltestelle Hafen in Wolgast. Für das NDR Fest in Wolgast ist vorab keine Anmeldung nötig. Kommen Sie einfach vorbei, der Eintritt ist frei. Einen Monat später feiern wir mit Ihnen dann am NDR Landesfunkhaus in Schwerin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.08.2022 | 19:30 Uhr