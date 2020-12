Stand: 15.12.2020 11:47 Uhr Impfen: Rettung in der Not oder Sorge vor dem Pieks?

Es war der Silberstreifen am Horizont, als das Biotech-Start-Up BioNTech erklärte, einen Corona-Impfstoff entwickelt zu haben. Auch in Deutschland könnte schon in wenigen Tagen der erste Impfstoff zugelassen werden. Mittlerweile sind in Großbritannien die ersten Patienten geimpft worden. Ist der Impfstoff der Retter in der Not der Corona-Pandemie oder gibt es offene Fragen zum Entwicklungs- und Zulassungsverfahren? Wie wirkt der Impfstoff und kann man sich einer Impfung entziehen? Welche Folgen hat das, wenn mein Beruf als systemrelevant angesehen wird? Und wie schafft man es eine Nation zu impfen?

Anwälte und Ärzte beantworten Ihre Fragen

Wir beantworten am Donnerstag Ihre Fragen live auf NDR 1 Radio MV und im Livestream hier auf dieser Seite. Von 16 bis 18 Uhr sind Dr. Ute Siering (Amtsärztin Landkreis LuP), Dr. Franziska Schuster (Koordinierungszentrum Klinische Studien Universitätsmedizin HGW) und Henning Linnhart (Rechtsanwalt für Medizinrecht, SN) im Studio zu Gast.

Rufen Sie uns kostenfrei an: (0800) 59 59 100, nutzen Sie das unten stehende Formular oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht über den Messenger in unserer kostenfreien NDR MV App. Auch im Coronavirus-FAQ finden Sie Antworten auf wichtige Fragen. Im Corona-Live-Ticker lesen Sie mehr über die aktuelle Situation in ganz Norddeutschland.

Stellen Sie jetzt Ihre Fragen: Ihre Daten: Name, Vorname: * Ort: * Telefon: * E-Mail: Ihre Frage: Frage: * Frage Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!