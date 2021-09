Höher oder niedriger? Tippen und bei Kunas Herbstlotto gewinnen Stand: 20.09.2021 15:14 Uhr Spielen Sie von Montag bis Freitag täglich bei NDR 1 Radio MV Kunas Herbstlotto und gewinnen mit etwas Glück bis zu 800 Euro.

Endlich wieder Herbstlotto bei NDR 1 Radio MV. Gehen Sie auf Nummer sicher oder riskieren Sie alles? Im Studio von NDR 1 Radio MV steht eine XXL-Lottoschüssel von Kunas Herbstlotto mit 49 Kugeln. In jeder Kugel steht eine Gewinnzahl. Stefan Kuna und Theresa Hebert ziehen für Sie Zahlen und Sie erraten, ob die nächste gezogene Zahl höher oder niedriger sein wird. Für den ersten richtigen Tipp gibt es 50 Euro und für jeden weiteren wird der Gewinn verdoppelt. Tippen Sie allerdings daneben, ist das erspielte Geld futsch. Jeden Tag gibt es zwei Spielrunden: eine immer morgens in der Stefan Kuna Show, die zweite am Nachmittag bei NDR 1 Radio MV.

Bei jeder Spielrunde live zusehen

Wenn Sie bei der Auslosung des Herbstlottos mitfiebern wollen, können Sie Stefan und Theresa bei der Auslosung über den Livestream verfolgen.

Gewinnstufen beim Herbstlotto auf NDR 1 Radio MV erfolgreiche Tipps Gewinn in Euro 1 50 2 100 3 200 4 400 6 800

Nach jeder Tipprunde kann Schluss sein, wenn Sie falsch liegen. Aber das haben Sie in der Hand: Sie bestimmen, wie oft Sie tippen und welches Risiko Sie eingehen möchten. Mitspielen lohnt sich auf jeden Fall, denn jeder Mitspieler, der es ins Studio schafft, bekommt eine Stefan Kuna Tasse garantiert geschenkt! Melden Sie sich jetzt als Kandidate an über das Formular unten auf dieser Seite oder über die kostenlose NDR MV App. Das Herbstlotto spielen wir mit freundlicher Unterstützung von Lotto Mecklenburg-Vorpommern.

Teilnahme ab 18 Jahren. NDR Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Angehörige sind nicht teilnahme- und gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

