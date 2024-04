Exklusiv in der neuen NDR MV App: Tickets fürs Airbeat One gewinnen Stand: 29.04.2024 06:03 Uhr Das Airbeat One in Neustadt-Glewe ist eines der größten Festivals für elektronische Musik in Europa. Sie können mit der neuen NDR MV App VIP-Tickets für das Festival im Juli gewinnen!

Mit dem NDR MV können Sie die Stars live und hautnah erleben. Ob bei einem intimen Funkhauskonzert im NDR Landesfunkhaus in Schwerin oder auf den ganz großen Bühnen im Norden und darüber hinaus. Mit dabei sind Musiker aus unserem Land und internationale Top-Acts. Genau die werden dieses Jahr auch wieder auf dem Airbeat One Festival zu sehen sein. Mehr als 200.000 Besucher zog es im letzten Jahr zum Airbeat One Festival auf den Flugplatz in Neustadt-Glewe. Freuen Sie sich auf ein atemberaubend dekoriertes Festivalgelände und aufwendig designte Bühnen, bei denen man sich dieses Jahr fühlen soll, als wäre man im Nachbarland Frankreich. Jedes Jahr gibt es thematisch nämlich ein neues Reiseziel, dieses Jahr ist es nun Frankreich. Auf insgesamt sieben Bühnen werden unterschiedlichste Künstler wie Armin van Buuren, Paul Kalkbrenner, Scooter oder Vize grandiose Shows abliefern.

Jetzt die neue NDR MV App kostenlos herunterladen

Verpassen Sie dieses Mega-Event nicht. Laden Sie jetzt kostenlos die neue NDR MV App auf Ihrem Handy herunter und gewinnen Sie VIP-Tickets (3 Day VIP – Full weekend inkl. Campingticket und Car Vignette) für das Airbeat One Festival. Mitspielen können Sie auch über diese Seite.

