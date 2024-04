Exklusiv in der neuen NDR MV App: Tickets für das NDR 2 Plaza Festival Stand: 10.04.2024 14:06 Uhr Bryan Adams, Alle Farben, James Arthur, ClockClock und Clueso - fünf Mega-Stars auf einer Bühne an nur einem Abend. Ja, das ist möglich! Sie können mit der neuen NDR MV App Tickets für das NDR 2 Plaza Festival am 1. Juni in Hannover gewinnen.

Mit NDR MV können Sie die Stars live und hautnah erleben. Ob bei einem intimen Funkhauskonzert im NDR Landesfunkhaus in Schwerin oder auf den ganz großen Bühnen im Norden und darüber hinaus. Mit dabei sind Musiker aus unserem Land und internationale Top-Acts. Und jetzt geht es auch gemeinsam in die Open-Air-Saison und in den Festival Sommer 2024 - mit dem NDR 2 Plaza Festival. Auf der Explo-Plaza in Hannover treten an nur einem Tag fünf Musikgrößen auf: Bryan Adams, Alle Farben, James Arthur, ClockClock und Clueso. Sie und eine Begleitperson können dabei sein. Am 1. Juni ab 15 Uhr. Und nicht nur das! Es gibt noch 200 Euro für Hotel- und Fahrtkosten oben drauf. Viel Glück!

Jetzt die neue NDR MV App kostenlos herunterladen

Verpassen Sie dieses Mega-Event nicht und laden Sie jetzt kostenlos die neue NDR MV App auf Ihrem Handy herunter und gewinnen Sie Tickets für das NDR 2 Plaza Festival. Mitspielen können Sie auch über diese Seite.

Weitere Informationen NDR 2 Plaza Festival mit Bryan Adams, James Arthur, Clueso, ClockClock & Alle Farben Spektakuläre News vom NDR 2 Plaza Festival 2024: Superstar Bryan Adams ist neuer Headliner! Aus Produktionsgründen verschiebt sich das Open Air auf den 1. Juni 2024. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 15.04.2024 | 05:00 Uhr