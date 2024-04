Exklusiv in der neuen NDR MV App: Tickets für Herbert Grönemeyer Stand: 04.04.2024 10:58 Uhr Erleben Sie Herbert Grönemeyer auf seinem Konzert zum 40-jährigen Jubiläum des Kultalbums "4630 Bochum" in Dresden. Die Tickets für dieses besondere Konzert am 6. Juni gibt es bei uns zu gewinnen - in der neuen NDR MV App.

Das Album "4630 Bochum" wurde im August 1984 veröffentlicht - jetzt feiert Herbert Grönemeyer das 40. Jubiläum des Albums. Mit über 3,4 Millionen verkauften Exemplaren, 140 Wochen in den Charts, elf Gold- und sechsmal Platin-Auszeichnungen bleibt es ein Meisterwerk. Die Jubiläums-Shows waren innerhalb von 16 Minuten in Berlin und Bochum ausverkauft. Jetzt können Sie und Ihre Begleitperson in Leipzig live dabei sein: am 6. Juni 2024 im Rudolf-Harbig-Stadion.

