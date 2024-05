Exklusiv in der neuen NDR MV App: Am Muttertag Tickets für Holiday on Ice gewinnen Stand: 03.05.2024 12:14 Uhr Die beste Eislaufshow "Holiday on Ice" kommt nach Rostock - und für Mama ist das Beste gerade gut genug. Pünktlich zum Muttertag können Sie mit der neuen NDR MV App fünf Tickets für Ihre Mama und die ganze Familie zur Show in Rostock (30. November 2024) gewinnen.

Mit dem NDR MV können Sie die Stars live und hautnah erleben. Ob bei einem intimen Funkhauskonzert im NDR Landesfunkhaus in Schwerin oder auf den ganz großen Bühnen im Norden und darüber hinaus.Mit dabei sind Musiker aus unserem Land, internationale Top-Acts und jetzt auch die Stars von Holiday on Ice. Eine einzigartige Show, die seit vielen Jahren die Zuschauer mit der Magie des Eises und atemberaubenden Einlagen in ihren Bann zieht. Holiday in Ice begeistert das Publikum jedes Mal aufs Neue und war bereits fünf Mal im Guinness Buch der Weltrekorde vertreten. In fast 60.000 Vorstellungen haben bereits mehr als 330 Millionen Zuschauer diese Magie und viele Gänsehautmomente live erlebt.

Jetzt die neue NDR MV App kostenlos herunterladen

Verpassen Sie dieses Mega-Event nicht. Laden Sie jetzt kostenlos die neue NDR MV App auf Ihrem Handy herunter und gewinnen Sie fünf Tickets für ihre ganze Familie.Mitspielen können Sie auch über diese Seite.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 06.05.2024 | 05:00 Uhr