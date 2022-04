Energie und Kosten sparen: Der Fachmann beantwortet Ihre Fragen Stand: 06.04.2022 06:04 Uhr Die Kosten für die allgemeine Lebenshaltung sind teurer geworden. Dazu gehören nicht nur höhere Preise für Lebensmittel oder Benzin und Diesel, sondern natürlich auch die Heizkosten. Doch wie spart man hier am besten? Ein Energieberater beantwortet Ihre Fragen zum Thema "Energiekosten".

Die Preise für Gas, Öl und Strom steigen und steigen. Aber was kann ich machen, um die Heizkostenrechnung möglichst gering zu halten? Was kann ich als Mieter tun? Welche Investition in eine modernere Heizung lohnt sich? Und ab wann habe ich die Kosten wieder ‚drin‘? Was kann ich grundsätzlich tun, um Energie – und damit Kosten zu sparen?

Weitere Informationen Was tun gegen steigende Gaspreise? Preiserhöhungen und Kündigungen durch Energieversorger beschäftigen viele Verbraucher. Was können sie dagegen tun? mehr

Arne Rakel ist Ingenieur für Energietechnik und arbeitet bei der Landesenergie- und Klimaschutzagentur MV als technischer Berater für mehr Energieeffizienz. Er beantwortet Ihre Fragen am Donnerstag, dem 7. April 2022. Schicken Sie uns dafür einfach über das angefügte Formular Ihre Fragen zum Thema "Energiekosten".

Ihre Frage zum Thema "Energiekosten"? Frage: Ihre Daten Name: * Wohnort: * E-Mail: Telefonnummer: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Der Tag | 07.04.2022 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Haushalt Coronavirus