Stand: 17.10.2022 13:17 Uhr Citys "letzte Runde" - Funkhauskonzert heute im Livestream

Für City ist 2022 ein Jahr zum Feiern: Ein neues Album, eine neue Bandbiografie, aber auch ein großer Abschied: Nach 50 Jahren Bandgeschichte dreht die Kultrockband die letzte Runde mit allen Wegbegleitern. Bei der Abschiedstournee "Die letzte Runde" wollen die Musiker auch an ihren im Mai 2020 verstorbenen Schlagzeuger Klaus Selmke erinnern.

Tickets für Abschiedskonzert im NDR Funkhaus in Schwerin

Am 18. Oktober steht die ostdeutsche Kultband City im NDR Landesfunkhaus in Schwerin auf der Bühne. Karten für das Konzert von Toni Krahl, Fritz Puppel, Georgi Gogow und Manfred Hennig im Foyer des NDR Landesfunkhauses in Schwerin gab es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen.

Das ganze Konzert im Livestream

Für alle, die an dem Abend nicht ins Funkhaus kommen können, wird das Konzert auch als Livestream auf ndr.de/mv und in der NDR MV App live übertragen.

NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin präsentieren City auf "Die letzte Runde"-Tour:



25.11.2022 Neubrandenburg

26.11.2022 Schwerin

01.12.2022 Rostock

17.12.2022 Kölpinsee auf Usedom

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Musik aus unserem Land | 18.10.2022 | 19:00 Uhr