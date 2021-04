Blick hinter die Kulissen: Journalismus macht Schule Wie kommt man "Fake News" auf die Schliche? Wie gelingt eine politische Berichterstattung? Wie werde ich Journalist? Diese und viele andere Fragen beantworten wir am Montag im Livestream.

Am 3. Mai ab 10 Uhr erhaltet Ihr von den NDR Moderatoren Anna-Lou Beckmann und Thomas Naedler einen spannenden Einblick in die Welt der modernen Medien. Sie erklären, wie der NDR in den sozialen Medien wie Facebook und Instagram aufgestellt ist und wie man an zuverlässige Informationen aus dem Internet kommt. Ehemalige Azubis nehmen Euch mit in ihre Arbeitswelt. Hättet Ihr beispielsweise gewusst, dass viele Produktionen bereits mit dem Handy gedreht werden? Außerdem erklären sie Euch, wie Ihr Journalist:in oder Mediengestalter:in werden könnt. Wir laden Euch ein in die Welt rund um Radio, Fernsehen, Internet, Social Media und Podcasts.

Stellt Eure Fragen schon jetzt

Was wolltet Ihr schon immer über das Arbeiten beim NDR wissen? Über das unten stehende Formular könnt Ihr jetzt schon Eure Fragen stellen. Oder Ihr schreibt uns über Instagram (@NDRmv), Facebook (@NDR.mv), Twitter (@ndrmv) oder unsere NDR MV App. Sollte der Stundenplan am Montagvormittag schon voll sein, ist das auch kein Problem. Der Mitschnitt vom Schülermedientag ist danach in der ARD Mediathek und in der NDR MV App abrufbar.

Schreibt uns