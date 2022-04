Beim Frühjahrsspaziergang Natur erleben Stand: 17.04.2022 17:42 Uhr Am südöstlichsten Zipfel von Rügen kann man einen Spaziergang mit allerlei Wissenswertem verbinden

Bei schönem Wetter sehnt man sich nicht selten nach einem Ausflug in und durch die Natur. Zum Glück hat Mecklenburg-Vorpommern in dieser Hinsicht eine Menge zu bieten. Wer sich gerne auf kleine Wanderungen begibt, sollte einmal den Naturerlebnispfad Thiessow erkunden. Dieser erstreckt sich auf sieben Kilometern und liefert auf 10 verschiedenen Stationen Einblicke in die Kulturgeschichte, die Region, in Flora und Fauna.

