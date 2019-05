Stand: 21.05.2019 17:08 Uhr

Neue Features für die NDR Radio App

Die NDR Radio App erhält ein Update und damit ein neues Erscheinungsbild und neue Funktionen. So können Nutzerinnen und Nutzer beispielsweise die aktuellen Nachrichten über einen Button nachhören oder über das Menü direkt auf die ARD Audiothek zugreifen.

Alle NDR Programme auf einen Blick

Die App ist seit zehn Jahren erfolgreich auf dem Markt und wendet sich an alle, die damit vorwiegend Radio hören wollen. Sie bietet alle NDR Hörfunkprogramme zum Live-Hören an, auch die Digital-Programme NDR Blue, NDR Info Spezial und NDR Plus. Die Programmauswahl und der Wechsel zwischen den einzelnen Programmen funktioniert einfach über ein Drop-Down-Menü. Mit dem Update wurden Anmutung und Funktionsweisen an die bestehenden NDR Apps angeglichen und einige zusätzliche Features integriert.

Aktuelle Nachrichten - international und regional

So können die User über das Menü jederzeit auf die aktuellen Nachrichten von NDR Info gelangen, die sowohl als Audio als auch als Text angeboten werden. Auf den Programmseiten von NDR 2, NDR 90,3, NDR 1 Radio MV, sowie NDR 1 Welle Nord können auch die welleneigenen Nachrichten nachgehört werden.

