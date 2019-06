Stand: 15.06.2019 18:29 Uhr

Jetzt: Joris live im Videostream

N-JOY und NDR 2 bringen euch Joris live nach Hause. Zum Abschluss des "Inside Radio"-Workshop-Tages spielt Joris ein exklusives Konzert - für die Besucherinnen und Besucher und für euch im Video-Livestream!

Spannende Workshops und viele Einblicke in die Arbeit beim Radio: N-JOY und NDR 2 haben rund 400 Hörerinnen und Hörer zu "Inside Radio: Making Of - Alles zum Radio!" eingeladen, um zu zeigen, wie sie recherchieren, produzieren und live im Studio senden. In unterschiedlichen Workshops und Führungen durch die Redaktionen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Sonnabend (15. Juni 2019) Fragen stellen und sich selbst ausprobieren.

Zum Abschluss des Workshop-Tages spielt Joris, der mit "Herz über Kopf" vor vier Jahren seinen ersten Radiohit landete, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Inside Radio ein Konzert im Rolf-Liebermann-Studio in Hamburg.

Inside Radio: Joris live Joris spielt zum Abschluss des Workshop-Tages "Inside Radio" ein Konzert im Rolf-Liebermann-Studio in Hamburg.