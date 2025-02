Tickets gewinnen: "Gerichtssaal 237" live in Kiel Seien Sie mit dabei und lernen Sie Anna und Elke persönlich kennen, wenn sie im Rahmen des Kieler Krimi Festivals 2025 von einem spannenden Fall erzählen und Rechtsfragen aus dem Publikum beantworten.

Was ist der Unterschied zwischen Mord und Totschlag? Kann man jemanden wegen Mordes verurteilen, wenn die Leiche unauffindbar ist? Und was zeichnet die Arbeit als Gerichtsreporterin genau aus? Diese und weitere Fragen können Sie den beiden Podcast-Hostinnen bei ihrem ersten 237er-Liveevent am 12. März um 18.30 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche in Kiel selbst stellen.

Tickets gewinnen

Karten für diese Veranstaltung sind im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich. Ein begrenztes Kontingent an Freikarten für diese Veranstaltung können Sie hier gewinnen. Füllen Sie dazu einfach das nachfolgende Formular aus. Wir drücken Ihnen die Daumen und freuen uns darauf, Sie bald persönlich kennenzulernen.

Mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie diesen Teilnahmebedingungen zu.

