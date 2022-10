Großbaustelle Königsstuhl: Schwebender Skywalk über dem Kreidefelsen Stand: 27.10.2022 10:33 Uhr Seit mehr als einem Jahr ist die Großbaustelle am Königsstuhl der Hingucker und eine Herausforderung für alle Beteiligten. Der schwebende Skywalk entsteht nämlich direkt auf den Kreidefelsen und in unmittelbarer Nachbarschaft des "Nationalpark-Zentrum am Königsstuhl". Touristiker und Baufirmen müssen Hand in Hand arbeiten. Ein außergewöhnliches Bauwerk ist im Werden.

von Michaele Rüting

Rügens Kreideküste hat schon den bekannten Maler der Romantik, Caspar David Friedrich, inspiriert. Bei einem Besuch, jetzt in der Herbstzeit, kann das wohl jeder nachvollziehen. Der Königsstuhl, berühmtester Anziehungspunkt der Insel Rügen, ist einfach sehenswert. Doch vor einigen Wochen wurde die alte Besucherplattform für immer geschlossen.

Die Baustelle direkt am Königsstuhl

Ein Projekt der Superlative ist es, das nun umgesetzt wird. Der 42 Meter lange Mast für die neue Besucherattraktion wurde gerade erst aufgerichtet, nun steht als nächstes der Vorschub des neuen Skywalks an Rügens Kreideküste an. "Es ist auch für uns, die am Ozeaneum und an der Neuen Nationalgalerie in Berlin mitgebaut haben, eine ganz besondere Baustelle hier auf Rügen, im Nationalpark Jasmund, direkt vor unser Haustür. Es ist in jeder Hinsicht besonders“, erzählt Geschäftsführer Martin Hurtienne, der mit seiner Rügener Firma "flz Stahl- und Metallbau Lauterbach" den neuen schwebenden Rundweg baut. "Normalerweise reicht eine Brücke von einem Ende zum anderen. Wir aber werden die Plattform über die Kreideküste hinaus schieben, mit Hilfe einer speziellen hydraulischen Vorrichtung, sozusagen ins Nichts," lacht Hurtienne.

Der Skywalk - Eine technische Herausforderung

Technisch war schon die Gründung der neuen Besucherattraktion in der Kreeideküste eine Herausforderung. Insgesamt sechs Bohrpfähle, von jeweils anderthalb Metern Durchmesser, bieten dem Skywalk den nötigen Halt. Sie wurden 48 Meter tief gegründet. 13 große Stahlsegmente sind an Ort und Stelle verschweißt worden. Um die Arbeiten wetterunabhängig zu ermöglichen, musste eine große Halle erreichtet werden.

Jeder Schritt über eine Live-Webcam zu sehen

"Eigentlich ist jeder Bauabschnitt wichtig und spannend zugleich, denn wer hat schon jemals so ein ungewöhnliches Bauwerk quasi vor der Haustür entstehen sehen. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich sind immer wieder fasziniert und deshalb haben wir uns gemeinsam mit der Lauterbacher Baufirma entschieden, über eine Webcam praktisch jedem den Blick auf die Baustelle zu ermöglichen." Mark Ehlers, Geschäftsführer vom "Nationalpark-Zentrum Königsstuhl" ist froh, dass die Baufirma damit einverstanden war. Er und seine Leute mussten etwas Überzeugungsarbeit leisten. Aber Ehlers wollte für das Projekt mitten im Nationalpark Jasmund größtmögliche Transparenz. "Es gibt natürlich auch kritische Stimmen, die sagen, was soll so ein Bauwerk im Nationalpark. Denen entgegnen wir dann immer, dass die alte Platform direkt auf dem Königsstuhl einfach nicht mehr zu halten war."

Weitere Informationen Live-Webcam: Entstehungsprozess des Bauvorhabens "Königsweg" Damit soll für das Projekt mitten im Nationalpark Jasmund eine größtmögliche Transparenz geschaffen werden. extern

Wann ist der neue Skywalk fertig?

Mit 300.000 Besucherinnen und Besuchern ist der Königsstuhl die Attraktion auf Rügen. Doch wann wird der neue Besuchermagnet fertig, wie gehen die Touristen mit der Baustellenatmosphäre um, warum eigentlich eine neue Plattform und was steht noch alles an? Diesen und anderen Fragen geht Annette Ewen in unserem neuen Podcast Dorf Stadt Kreis Großbaustelle Königsstuhl -Schwebender Skywalk über dem Kreidefelsen, auf den Grund. Sie hat sich direkt auf der Baustelle mit Martin Hurtienne vom bauausführenden Unternehmen flz Stahl- und Metallbau Lauterbach und mit Mark Ehlers vom Nationalpark-Zentrum am Königsstuhl getroffen.

