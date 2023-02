Elisa Rabanus

Sopran | beim NDR Vokalensemble seit August 2022

Biografisches

In Düsseldorf geboren und aufgewachsen, begann Elisa Rabanus ihre musikalische Ausbildung bereits im Alter von vier Jahren an der Violine.

Ihr Gesangsstudium absolvierte sie an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln, zunächst mit Diplom-Abschluss in der künstlerischen Ausbildung Oper und Konzert bei Henner Leyhe und darauf folgend mit dem Master of Music in Barockgesang bei Kai Wessel sowie bei Gerald Hambitzer und Konrad Junghänel im Fach Kammermusik. Wichtige künstlerische Impulse erhielt sie in Meisterklassen bei Barbara Schlick, Ingeborg Danz, Klesie Kelly-Moog und Ute von Garczinsky.

Als Solistin hat Elisa Rabanus sich weitgehend auf die Musik des 16. bis 18. Jahrhunderts spezialisiert und ist erste Preisträgerin des Austria Barock Akademie Music Award. Im Rahmen ihrer Konzerttätigkeit arbeitet sie unter anderem mit den Originalklang-Ensembles Concerto Köln, Neue Düsseldorfer Hofmusik und der Hamburger Ratsmusik und tritt bei renommierten Festivals wie dem Bachfest Leipzig, dem Rheingau Musik Festival und den Händel-Festspielen Halle auf. Konzertreisen führten sie bereits quer durch Europa bis hin nach Australien.

Neben ihrem Engagement beim NDR Vokalensemble und ihrer solistischen Tätigkeit arbeitet sie als freie Mitarbeiterin für weitere bedeutende deutsche Rundfunkchöre.