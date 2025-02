Jetzt live aus der Elbphilharmonie: Mozarts Davide penitente

Sa, 22.02.2025 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1)



Einführungsveranstaltung mit Eva Schramm um 19 Uhr im Großen Saal



Klaas Stok Dirigent

Liv Redpath Sopran

Anna Devin Sopran

Sebastian Kohlhepp Tenor

Alexandra Hebart Alt (in: Litaniae de venerabili altaris Sacramento)

Andreas Pruys Bass (in: Litaniae de venerabili altaris Sacramento)

Kammerakademie Potsdam

NDR Vokalensemble



WOLFGANG AMADEUS MOZART

• Kyrie in d-Moll K 341

• Maurerische Trauermusik K 477

• Litaniae de venerabili altaris Sacramento KV 243

• Kantate "Davide penitente" K 469