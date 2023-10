Jetzt im Livestream: NDR Vokalensemble in Hannover - "Visionen" Stand: 06.10.2023 20:00 Uhr Das NDR Vokalensemble eröffnet heute seine Abosaison in Hannover mit visionären Worten und Werken von Klockar, Copland, Sztojanov und Jacob TV. Das Konzert ist auch im Livestream zu erleben!

Konzert im Video-Livestream

Fr, 06.10.2023 | 20 Uhr

Hannover, Kleiner Sendesaal (Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22)



Klaas Stok Dirigent

NDR Vokalensemble

Alexandra Hebart Mezzosopran

Elbtonal Percussion

Thomas Cornelius Sampler



AARON COPLAND

In the Beginning

GEORGI SZTOJANOV

Refracting Light (Uraufführung, Auftragswerk des NDR)

ANNA-KARIN KLOCKAR

Speeches

JACOB TV

JACOB TV

Mountain top

Visionäre Kraft des Wortes

"I've been to the mountain top..." - Jede Vision, die später einmal die Welt verändert, muss zuerst in Worte gefasst werden. Auch in den drei zeitgenössischen Werken blitzt die visionäre Kraft des Wortes auf: Die Rede Martin Luther Kings am 3. April 1968, dem Tag vor dessen Ermordung, inspirierte den Niederländer Jacob TV (alias Jacob ter Veldhuis) zur Komposition "Mountain top".

Die Worte des Bürgerrechtlers laufen auf einer bearbeiteten Originaltonspur, Wortfetzen werden vom Chor aufgegriffen und - dem Rhythmus der Sprache folgend - zu einem überwältigenden Klanggewitter geformt.

Von Frauenrechten und der Schöpfungsgeschichte

Mit ihrer preisgekrönten Komposition "Speeches" bezieht sich die Schwedin Anna-Karin Klockar auf gleich drei große historische Reden: die Deklaration der Frauenrechte von 1791, die Kapitulationsrede des indigenen Häuptlings Chief Joseph 1877 sowie eine Anklageschrift von 1870 über den Umgang mit Tieren.

Der US-amerikanische Komponist Aaron Copland wiederum vertonte 1947 mit dem A-cappella-Werk "In the beginning" die ersten Kapitel der Schöpfungsgeschichte. Selbst Jude, orientiert er sich am Duktus jüdischer Gebetsrezitationen, stellt aber als Vorbeter eine Mezzosopranistin ins Zentrum seiner Komposition und gibt dem Ganzen mit Einsprengseln aus Jazz und Blues neue Färbungen.

Seine Auftragsarbeit "Refracting light - Brechendes Licht" für das NDR Vokalensemble ist ein musikalischer Diskurs über subjektive Blickwinkel auf eine objektive Wahrheit. Georgi Sztojanov findet hierfür das metaphorische Bild von sich brechendem Licht, das durch ein Prisma fällt. Die unzähligen Brechungswinkel, die dabei entstehen, stehen für die vielen verschiedenen Sichtweisen und Perspektiven der Menschen.

