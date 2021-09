Stand: 09.07.2021 12:00 Uhr Das sind unsere Konzertreihen

Unser Brahms-Festival im Kuppelsaal

Für Andrew Manze hat die Musik von Brahms geradezu "etwas Magisches". Im Februar gibt unser Brahms-Festival Gelegenheit, sich eine ganze Woche lang der Klangwelt dieses bedeutenden Komponisten, der vor 125 Jahren starb, zu widmen. Freuen Sie sich auf die Aufführung sämtlicher Sinfonien und Solo-Konzerte sowie des "Deutschen Requiems" mit der NDR Radiophilharmonie unter Chefdirigent Manze. Dazu begrüßen wir Weltklasse-Solist*innen mit ausgeprägter Brahms-Leidenschaft. Vor den Konzerten laden wir Sie in den Leibniz Saal zur Carte blanche: Dort treffen sich die Solist*innen des Festivals und überraschen mit einer halben Stunde exquisiter Kammermusik. Wer spielt was wann? Das bleibt unser Geheimnis!

Weitere Informationen Mehr Informationen und alle Festival-Konzerte im Überblick Erleben Sie ein ganzes Festival mit Werken von Brahms gespielt von Weltstars zusammen mit der NDR Radiophilharmonie. mehr

Sinfoniekonzerte A: Die internationale Klassikwelt

In der Reihe A präsentiert die NDR Radiophilharmonie große sinfonische Werke und Solo-Konzerte. Zusammen mit international gefeierten Dirigent* innen, namhaften Solist*innen und jungen Shootingstars freuen wir uns auf besondere Konzertabende. Vorab um 19 Uhr "Das Gelbe Sofa" im Großen Sendesaal: Künstler*innen des Abends im persönlichen Gespräch mit Friederike Westerhaus.

Weitere Informationen Mehr Informationen und alle Sinfoniekonzerte A im Überblick Erleben Sie die internationale Klassikwelt in den Sinfoniekonzerten A der Saison 2021/22 mit der NDR Radiophilharmonie. mehr

Sinfoniekonzerte C: Vier Mal Manze exklusiv

Ob Komponist oder Solist*in – wer hier zu hören ist, dem fühlt sich Andrew Manze auf besondere Weise künstlerisch verbunden. Und das spürt und hört man. Sie möchten vorbereitet sein? Dann empfehlen wir Ihnen "Auftakt mit Edelmann & Cello", die kurzweilige Konzerteinführung mit Cellist Christian Edelmann jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn im Großen Sendesaal.

Weitere Informationen Mehr Informationen und alle Sinfoniekonzerte C im Überblick Erleben Sie vier exklusive Konzerte mit Chefdirigent Andrew Manze und der NDR Radiophilharmonie in der Saison 2021/22. mehr

Klassik Extra: Für Neugierige

Ein Werk und viele spannende Informationen: Klassik Extra bietet Musikgenuss in entspannter sonntäglicher Atmosphäre und jede Menge Einblicke aus erster Hand. Im unterhaltsamen Gespräch mit den Dirigent*innen geht Friederike Westerhaus Komponisten und Werken auf den Grund. Garniert wird das Ganze mit so mancher Anekdote und einem Glas Sekt gratis vorweg (nicht beim Konzert im Kuppelsaal).

Weitere Informationen Mehr Informationen und alle Klassik-Extra-Konzerte im Überblick Dies sind die Klassik-Extra-Konzerte mit Andrew Manze und Friederike Westerhaus und natürlich der NDR Radiophilharmonie. mehr

Barockkonzerte: Wenn Alte Musik sich neu anfühlt

Alte Musik werkgerecht, frisch und neu interpretiert: Namhafte Experten aus der Alte-Musik-Szene sind in dieser Reihe mit Musiker*innen des Orchesters zu erleben. Die Barockkonzerte finden in dieser Saison ausnahmsweise im Großen Sendesaal statt.

Weitere Informationen Mehr Informationen und alle Barockkonzerte im Überblick Alte Musik werkgerecht, frisch und neu interpretiert: Das sind die Barockkonzerte der NDR Radiophilharmonie 2021/22. mehr

Freistil: Unsere Konzertreihe für Grenzgänger*innen

In der Reihe Freistil ist der Name Programm: Jazz, Pop oder Filmmusik - in drei Konzerten werden Formate präsentiert, die die inhaltlichen Grenzen eines klassischen Orchesters innovativ ausloten. Egal, was auf dem Programm steht: Wir versprechen Ihnen einen einzigartigen Abend!

Weitere Informationen Mehr Informationen und alle Freistil-Konzerte im Überblick Die Reihe "Freistil" der NDR Radiophilharmonie bietet auch in der Saison 2021/22 ein vielseitiges Programm. mehr

Kammermusik: Eine Herzensangelegenheit

Wer die Musiker*innen der NDR Radiophilharmonie in kleineren Ensembles und ganz individuell erleben möchte, ist bei unseren Kammermusik-Matineen im Kleinen Sendesaal genau richtig. Die von den Orchester-Mitgliedern zusammengestellten Programme bieten Schmuckstücke der Kammermusik sowie Neuentdeckungen, Raritäten und besondere Arrangements.

Weitere Informationen Kammermusik-Matineen in der Saison 2021/22 Kammermusik ist der NDR Radiophilharmonie eine Herzensangelegenheit: Erleben Sie das Orchester in kleinen Ensembles. mehr

Blaue Stunde: Für alle Kunstsinne

Im Fokus einer Blauen Stunde steht ein Kunstwerk des Sprengel Museums, dessen Thematik in den gespielten Werken und in Textlesungen musikalisch und literarisch reflektiert wird. Jede Blaue Stunde beginnt mit einer Einführung (dienstags um 19 Uhr, mittwochs um 17 Uhr). Die Tickets berechtigen zwei Stunden vor Konzertbeginn zum freien Eintritt ins Sprengel Museum. Die Reihe Blaue Stunde ist eine Kooperation von NDR Radiophilharmonie und NDR Kultur mit dem Sprengel Museum Hannover.

Weitere Informationen Mehr Informationen und alle Konzerte "Blaue Stunde" im Überblick Mit dem Fokus auf ein Kunstwerk des Sprengel Museums hören Sie Textlesungen und verschiedene musikalische Werke. mehr

