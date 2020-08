Informationen zum Kartenverkauf

Karten für fast alle Konzerte der laufenden Spielzeit der NDR Radiophilharmonie sind bequem über das Internet zu buchen - über den NDR Ticketshop. Der Vorverkauf beginnt, anders als in der Saisonvorschau 20/21 angegeben, am 17. August 2020 um 9.00 Uhr.

Generell finden Sie ab dem 17. August auch auf den jeweiligen Konzertseiten einen Link, der Sie zum Ticket-Kauf für die gewünschte Veranstaltung führt - bei NDR Veranstaltungen direkt, bei anderen über den jeweiligen Veranstalter.

Interessierte Konzertbesucher, die ihre Karten nicht über das Internet reservieren möchten, können diese auch weiterhin vor Ort oder telefonisch beim NDR Ticketshop kaufen.



NDR Ticketshop im NDR Landesfunkhaus Niedersachsen

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22

30169 Hannover



Telefon: (0511) 277 898 99

Telefax: (0511) 277 898 95



E-Mail: ticketshop.hannover@ndr.de



Öffnungszeiten

Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr

Abonnements in der Konzertsaison 2020/ 2021

Aufgrund der unsicheren Lage wird es für den Rest des Jahres 2020 keine Konzerte der NDR Radiophilharmonie im Abonnement geben, sondern jeder Termin im freien Verkauf sein. Wie es ab Januar 2021 weitergeht, lässt sich derzeit für uns schwer prognostizieren. Voraussichtlich fällt im Herbst die Entscheidung, ob wir weitere „Zwischenzeit-Konzerte“ veranstalten oder die ursprüngliche Planung mit Abonnement-Konzerten wieder aufnehmen können.

Kartenvorverkauf für die „Zwischenzeit-Konzerte“ (Sept. bis Dez. 2020)

Der reguläre Vorverkauf beginnt am Montag, 17. August 2020, um 9 Uhr ausschließlich beim NDR Ticketshop Hannover. Dann sind Kartenbuchungen telefonisch, online oder persönlich an der Kasse am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer möglich.

Bitte beachten: Tickets für Familienkonzerte werden nicht online angeboten, weil wir in diesen Angeboten mit weitaus mehr Buchungen für Dreier- und Vierergruppen rechnen, die ebenfalls mit dem nötigen Abstand zueinander einzeln platziert werden müssen.

Kartenpreise Einzelkartenpreis für (fast) alle Zwischenzeit-Konzerte: 30,00 EUR



Ausnahmen:

Familienkonzert „Orchester-Detektive“ (Zwischenzeit 5 und 6): 11,00 EUR

Kammermusik-Matineen (Zwischenzeit 14 und 40): 17,00 EUR

Weihnachtskonzert „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ (Zwischenzeit 41- 46): 33,00 EUR | 18,00 EUR (für Kinder) | 13,00 EUR (auf sichtbeschränkten Plätzen)



Es können weitere Gebühren anfallen.

Grundsätzlich gelten die üblichen Ermäßigungen für Konzerte der NDR Radiophilharmonie.

