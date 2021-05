Stand: 06.05.2021 13:00 Uhr Informationen zu den Abonnements

Die Abonnements der Saison 2020/2021 ruhen derzeit und behalten für die Saison 21/22 ihre Gültigkeit. Für die Saison 21/22 werden keine neuen Abonnements verkauft.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über unsere Konzertreihen im Abonnement:

Sinfoniekonzerte A - Die internationale Klassikwelt in concert

In der Reihe A präsentiert die NDR Radiophilharmonie zusammen mit international gefeierten Dirigent*innen, renommierten Solist*innen und jungen Shootingstars das Beste aus Klassik, Romantik und Moderne. Vorab um 19 Uhr „Das Gelbe Sofa“ im Großen Sendesaal: die Künstler*innen des Abends im persönlichen Gespräch mit Friederike Westerhaus.

Sinfoniekonzerte C - Vier Mal Manze exklusiv

Ob Komponist oder Solist*in - wer hier zu hören ist, dem fühlt sich Chefdirigent Andrew Manze in besonderer Weise künstlerisch verbunden. Sie möchten vorbereitet sein? Dann empfehlen wir Ihnen „Edelmann & Cello“, die kurzweilige Konzerteinführung mit Cellist Christian Edelmann um 19 Uhr im Großen Sendesaal.

Barockkonzerte - Wenn Alte Musik sich neu anfühlt

Alte Musik werkgerecht, frisch und neu interpretiert. Namhafte Experten aus der Alte-Musik-Szene sind in dieser Reihe mit Musiker*innen des Orchesters im historischen Ambiente von Schloss Herrenhausen zu erleben. Mit Konzertkarte: Flanieren Sie bereits ab 15 Uhr durch die barocken Gärten des Schlosses.

Klassik Extra - Für Genießer*innen und Neugierige

Klassik Extra bietet Musikgenuss in entspannter sonntäglicher Atmosphäre und jede Menge Einblicke aus erster Hand, vermittelt von Musikjournalistin Friederike Westerhaus im charmanten Talk mit den beteiligten Interpret*innen. Garniert wird das Ganze mit so mancher Anekdote und einem Glas Sekt gratis.

Freistil - Unsere Konzertreihe für Grenzgänger*innen

In der Reihe Freistil ist der Name Programm: Jazz, Pop oder großes Kino – in drei Konzerten werden Formate präsentiert, die die inhaltlichen Grenzen eines klassischen Orchesters innovativ ausloten.

Blaue Stunde - Für alle Kunstsinne drei Mal im Sprengel Museum

Im Fokus einer Blauen Stunde steht ein Kunstwerk des Sprengel Museums, dessen Thematik in den gespielten Werken und in Textlesungen musikalisch und literarisch reflektiert wird. Ein Erlebnis für Auge, Ohr und Geist im Calder-Saal mit Musiker*innen der NDR Radiophilharmonie und einer*m Schauspieler*in als Textrezitator*in.

Kammermusik-Matineen - Eine Herzensangelegenheit

Wer die Musiker*innen der NDR Radiophilharmonie in kleineren Ensembles und individuell erleben möchte, ist bei unseren Kammermusik-Matineen im Kleinen Sendesaal genau richtig. Die von den Orchestermitgliedern zusammengestellten Programme bieten Schmuckstücke der Kammermusik sowie Neuentdeckungen, Uraufführungen und spezielle Arrangements.

Gültigkeit des Abonnements

Abonnements können für eine Spielzeit, geschlossen für alle Veranstaltungen der jeweiligen Konzertreihe, ausschließlich beim NDR Ticketshop erworben werden (für ausabonnierte Reihen führen wir eine Warteliste).

Platzwünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Ein Anspruch auf bestimmte Plätze besteht allerdings nicht. Abonnements werden automatisch verlängert, wenn nicht der/die Abonnent*in oder der NDR bis zum 31. Mai der laufenden Saison schriftlich kündigt (soweit nicht anders angegeben). Bei Ausscheiden aus dem Abonnement behält sich der NDR die Vergabe des Platzes vor.

Übertragung des Abonnements auf andere Personen

Eine Übertragung des Abonnements auf eine andere Person ist leider nicht möglich. Auch der Umtausch und die Rückgabe von Abonnements oder Einzelkarten sind ausgeschlossen. Falls Sie jedoch ein einzelnes Konzert nicht besuchen können, Ihren Platz aber weitergeben möchten, ohne Ihren Abo-Ausweis aus der Hand zu geben, können wir Ihnen eine Ersatzkarte ausstellen. In diesem Fall rufen Sie uns bitte an, nennen den Namen derjenigen Person, die die Ersatzkarte erhalten soll, sowie den entsprechenden Konzerttermin. Die Ersatzkarte kann dann am Konzerttag an der Abendkasse abgeholt werden. Es gibt zudem auch die Möglichkeit, Karten in Kommission zu geben. Generell gilt: Nur der/die Abonnent*in selbst darf über das Abonnement verfügen.

