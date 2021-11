Stand: 08.11.2021 17:00 Uhr 2G-Regel beim zusätzlichen Weihnachtskonzert

Das zusätzliche Weihnachtskonzert "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" am Samstag, 18. Dezember 2021, um 20 Uhr wird unter 2G-Regel stattfinden. (Alle anderen Konzerttermine bleiben davon unberührt, hier gilt weiterhin die 3G-Regel.) Damit Ihr Aufenthalt im NDR zu einem für Sie angenehmen und entspannten Ereignis wird, bei dem Sie sich gut geschützt und sicher fühlen können, lesen Sie die folgenden Hygienemaßnahmen bitte sorgfältig durch. Vielen Dank!

Daher gelten bis auf Weiteres nachfolgende Sicherheitsvorkehrungen und Hygienemaßnahmen. Möglicherweise werden sich einige Punkte im Laufe der nächsten Wochen oder Monate verändern. Über die aktuellen Bestimmungen und Anforderungen informieren wir Sie hier auf dieser Seite sowie in der Veranstaltungswoche des Konzerts per E-Mail. Bleiben Sie also auf dem neuesten Stand und informieren Sie sich kurz vor Ihrem Konzertbesuch hier.

Sa, 18.12.2021 | 20 Uhr

Hannover, Großer Sendesaal (Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22)

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

Filmkonzert - Live to Projection

80 Minuten ohne Pause

Es gilt die 2G-Regel.

Bringen Sie daher bitte mit:

Entweder einen Nachweis darüber, dass eine vollständige Impfung vor mindestens 14 Tagen erfolgt ist

einen Nachweis darüber, dass eine vor mindestens 14 Tagen erfolgt ist Oder einen Nachweis Ihrer Genesung (nicht jünger als 28 Tage und nicht älter als 6 Monate).

Bringen Sie am Konzertabend außerdem folgende Dinge mit:

Ihr ausgedrucktes, personalisiertes Ticket

Ihren Lichtbildausweis

Eine medizinische Maske (OP-Maske oder FFP2-Maske), die bis zur abgeschlossenen Kontrolle des 2G-Status getragen werden muss. Nach dem Betreten des Hauses darf die Maske abgesetzt werden.

Von der 2G-Regel ausgenommen sind:

Gäste, die ein Attest haben, dass sie nicht geimpft werden können. Bringen Sie in diesem Fall bitte das Attest sowie einen tagesaktuellen Nachweis über eine Testung mit negativem Testergebnis * mit. Sie müssen dann außerdem eine FFP2 oder KN 95 Maske im gesamten NDR-Gebäude und während des Konzerts tragen.

haben, dass sie nicht geimpft werden können. Bringen Sie in diesem Fall bitte das Attest sowie einen tagesaktuellen Nachweis über eine Testung * mit. Sie müssen dann außerdem eine im gesamten NDR-Gebäude und während des Konzerts tragen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von der Nachweispflicht ausgenommen.

*Als Testnachweis gilt, wenn ein Schnelltest oder ein PCR-Test unter Aufsicht im Rahmen einer betrieblichen Testung oder von einem zugelassenen Testzentrum (Bürgertest) durchgeführt und eine entsprechende Bescheinigung ausgestellt wurde.

Hygienemaßnahmen

Die Einlasszeit in das Gebäude entnehmen Sie bitte Ihrem Ticket.

in das Gebäude entnehmen Sie bitte Ihrem Ticket. Bitte kommen Sie nicht, wenn Sie sich nicht gut fühlen oder Erkältungssymptome haben.

haben. Halten Sie trotz allem Abstand zu anderen Personen und beachten Sie die Husten-Niesetikette und regelmäßige Handhygiene .

zu anderen Personen und beachten Sie die und regelmäßige . Denken Sie an angemessene Kleidung aufgrund von möglicher Zugluft im Konzertsaal ( Klimaanlage läuft auf Maximalbetrieb).

läuft auf Maximalbetrieb). Die Anzahl der zu belegenden Sitze im Saal ist nicht mehr reduziert, es werden alle Plätze verkauft (max. 1.200).

ist nicht mehr reduziert, es werden alle Plätze verkauft (max. 1.200). Bei diesem Konzert soll es eine Bewirtung geben.

geben. Unsere Garderobe hat wieder geöffnet und Sie können Ihre Jacken, Mäntel und Rucksäcke wieder abgeben.

Derzeit müssen alle Personendaten erfasst werden.**

Digitale Datenerfassung: Bei Konzerten der NDR Radiophilharmonie werden die behördlich angeordneten Daten beim Kauf erfasst. Daher müssen Sie den Vor- und Nachnamen sowie die vollständige Anschrift einer*s jeden Besucherin*s bei dem Erwerb der Karten angeben. Von der Person, die den Kauf tätigt, benötigen wir zusätzlich die Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Hierdurch entfällt die Pflicht, ein Kontaktformular auszufüllen oder einen QR-Code zu erstellen.

Bei Konzerten der NDR Radiophilharmonie werden die behördlich angeordneten Daten beim Kauf erfasst. Daher müssen Sie den Vor- und Nachnamen sowie die vollständige Anschrift einer*s jeden Besucherin*s bei dem Erwerb der Karten angeben. Von der Person, die den Kauf tätigt, benötigen wir zusätzlich die Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Hierdurch entfällt die Pflicht, ein Kontaktformular auszufüllen oder einen QR-Code zu erstellen. Analoges Kontaktformular: Sollte sich der Gast und die damit verbundenen personenbezogenen Daten ändern, melden Sie sich bitte im NDR Ticketshop, um ein neues Ticket zu erhalten. Kommt kurzfristig ein anderer Gast als angegeben, füllt dieser vor Ort bitte ein analoges Kontaktformular aus.



Ihre Daten werden ausschließlich zum Zweck der Personendatenerfassung zur COVID-19-Prävention aufgenommen. Sie werden nur zum Nachvollzug von Infektionsketten an den Veranstalter und die Gesundheitsbehörden übermittelt. Ihre Daten werden nach der geforderten Aufbewahrungszeit (aktuell ca. 3-4 Wochen) gelöscht, sofern kein Infektionsfall bei der Veranstaltung bekannt wird. Übertragung und Speicherung der Daten unterliegen höchsten Sicherheitsansprüchen und sind natürlich DSGVO-konform.

Zusätzliche Information für Rollstuhlfahrer*innen und Nutzer*innen von Rollatoren

Bei Konzerten im NDR Landesfunkhaus nehmen Sie bitte den Eingang am NDR Ticketshop. Von dort werden Sie zum Aufzug geleitet. Ein Zugang in den großen Sendesaal ist über den Lastenaufzug möglich, der nur in Begleitung einer Wachperson benutzt werden kann. Der Aufzug ist groß genug, um die Abstandsregel einzuhalten, das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist natürlich auch hier notwendig.

Ticketrückgabe bei Veranstaltungsabsage

Sollte die Veranstaltung aus Gründen, die mit der Entwicklung der Corona-Pandemie zu tun haben, nicht stattfinden dürfen, können Sie die erworbenen Tickets zurückgeben. Der Eintrittspreis wird in dem Fall komplett erstattet.