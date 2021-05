Solo-Bassist Jürgen Normann in den Ruhestand verabschiedet

Nach 41 Jahren Dienst hat der Solo-Bassist Jürgen Normann am 30. April 2021 die NDR Radiophilharmonie verlassen und ist in den Ruhestand gegangen.

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 1980

Vier Jahrzehnte war Jürgen Normann Solo-Kontrabassist der NDR Radiophilharmonie. Begonnen hatte seine berufliche Laufbahn beim Bundesjugendorchester und in der Jungen Deutschen Philharmonie, zu deren Gründungsmitgliedern er 1974 gehörte. Von 1977 bis 1980 hatte er Zeitverträge bei den Bamberger Symphonikern und am Opernhaus Frankfurt. Sein Studium absolvierte Jürgen Normann, der in Coburg geboren wurde, ab 1973 an der Würzburger Hochschule für Musik bei Karl Reuschel und Günter Klaus. Darüber hinaus besuchte er Meisterkurse bei Ludwig Streicher. 1978 führte ihn ein Kontrabass-Workshop auf die Isle of Man.

Gefragter Dozent - auch in Japan

Jürgen Normann ist ein gefragter Dozent. Von 1991 bis 1996 war er Lehrbeauftragter an der Hochschule für Musik in Detmold. Seit 2012 ist er Dozent beim Orchestercamp im japanischen Toyohashi. Im Jahr 2017 führte ihn seine Dozententätigkeit im Auftrag des NDR nach Hamamatsu. Die japanische Stadt ist ebenso wie Hannover UNESCO City of Music. Neben seiner Tätigkeit bei der NDR Radiophilharmonie war Jürgen Normann viele Jahre Mitglied des Consortium Classicum.

