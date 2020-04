Stand: 28.04.2020 18:21 Uhr

NDR Radiophilharmonie feiert 70. Geburtstag

Die Gründung der NDR Radiophilharmonie jährt sich am Freitag zum 70. Mal. Da das Orchester derzeit nicht zusammenkommen kann, werden am Jahrestag Solistinnen und Solisten, die der NDR Radiophilharmonie verbunden sind, in den Großen Sendesaal des NDR Landesfunkhauses Hannover kommen und mit Geburtstagsständchen gratulieren. NDR.de überträgt die Auftritte als Livestream.

Live am 1. Mai kommen der NDR Radiophilharmonie verbundene Künstlerinnen und Künstler in den Großen Sendesaal. Dabei sind die Klarinettistin Sharon Kam, die Pianisten Igor Levit, Lars Vogt und Markus Becker, die Sopranistin Ania Vegry und das Vokalensemble Maybebop. Die Geigerin Isabelle van Keulen gratuliert aus London - per Video.

Der Spielplan

10.20 Uhr: Markus Becker spielt Haydn

11.00 Uhr: Isabelle van Keulen - musikalischer Gruß aus London*

11.30 Uhr: Igor Levit spielt Mozarts Klavierkonzert in A-Dur mit Andrew Manze (Leitung) sowie Musikerinnen und Musikern der NDR Radiophilharmonie

ca. 12.10 Uhr: "Forellenquintett" mit Markus Becker (Klavier) und Mitgliedern der NDR Radiophilharmonie

14.20 Uhr: Igor Levit spielt Bach

15.40 Uhr: Maybebop (Gesang)

16.20 Uhr: Lars Vogt spielt Brahms

17.20 Uhr: Sharon Kam (Klarinette) und Lars Vogt (Klavier)

18.10 Uhr: "Der Hirt auf dem Felsen" von Franz Schubert mit Ania Vegry (Gesang), Sharon Kam (Klarinette) und Markus Becker (Klavier)

* Der Geburtstagsgruß von Isabelle van Keulen wurde vorab aufgezeichnet.

Genauere Informationen zu Werken und Ausführenden finden Sie unter "Geburtstags-Ständchen"

