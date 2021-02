Rosario Hernández Planas

2. Geige

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 2002

Biografie

Rosario Hernández Planas wuchs in Bayern auf. Ihre Ausbildung absolvierte sie bei Ulf Klausenitzer in Nürnberg, bei Donald Weilerstein in Cleveland, USA und bei Jorge Sutil in München.

Bevor sie zur NDR Radiophilharmonie kam, spielte Rosario Hernández Planas im Orquestra sinfonica de Barcelona.