Tarzahn hat Karies: Musiktheater auf Tour durch Grundschulen Stand: 16.05.2025 12:00 Uhr Vom 22.09. bis 26.09.2025 besuchen Musikerinnen und Musiker der NDR Radiophilharmonie Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern und zeigen das Musiktheaterstück "Tarzahn hat Karies".

"Tarzahn hat Karies":

Musiktheater auf Tour durch Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern für Klassenstufe 1 - 4

Au Backe! Ganz allein ist Tarzahn im tiefsten Urwald, umgeben von Schlangen, Affenbrotbäumen und Lianen. Er ist auf der Suche nach seinem großen Bruder, aber der ist und bleibt verschwunden. Zu allem Übel hat er jetzt auch noch einen wehen Zahn. Vielleicht können ihm seine drei musikalischen Freunde mit der Trompete, dem Horn und der Posaune helfen? Doch auch die sind betrübt, denn seit kurzer Zeit herrscht im Dschungel absolutes Musikverbot, und nicht nur das: auf unheimliche Weise verschwinden neuerdings die Instrumente! Jetzt kommt alles auf die Dschungelfee an. Kann sie Tarzahn und seine Gefährten in letzter Minute doch noch retten? Welche Abenteuer die Freunde auch zu bestehen haben, eines steht jedenfalls fest: Es gibt ein Happy End, an dem alle - auch das Publikum! - beteiligt sind.

Tarzahn hat Karies

oder: Im Dschungel herrscht Musikverbot



Mo, 22.09. bis Fr 26.09.2025

Schultour durch Mecklenburg-Vorpommern



Musiktheaterstück von Jörg Schade und Franz-Georg Stähling

für drei Schauspieler und Blechblasensemble.

Mit viel Musik von Mozart, Grieg, Joplin, Bruckner u.v.a.,

arrangiert von Andreas N. Tarkmann



Eine Kooperation der NDR Radiophilharmonie mit der Pyrmonter Theater Companie.

Das Musiktheaterstück Tarzahn hat Karies oder im Dschungel herrscht Musikverbot möchte Kinder im Grundschulalter für Musik begeistern. Mit diesem Ohrenöffner für vielfältige Musik und tolle Instrumente zum Mitmachen und Mitsingen gelingt das ganz bestimmt.

