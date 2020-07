dienstags um acht

Andrew Manze Dirigent

Sharon Kam Klarinette

NDR Radiophilharmonie

Solisten in "Quiet City":

Mirjam Budday Englischhorn, Stefan Schultz Trompete

NDR Philharmonic Brass:

Stefan Schultz Trompete

Alexander Mayr Trompete

Ivo Dudler Horn

Emil Haderer Posaune

Peter Stadlhofer Tuba

mit Oliver Arlt Schlagzeug (nur West Side Story)





AARON COPLAND

Quiet City

ANDRÉ PRÉVIN

Four Outings for Brass

AARON COPLAND

Concerto for Clarinet and String Orchestra, with Harp and Piano