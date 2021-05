Stand: 06.05.2021 13:00 Uhr Rund um Ihren Konzertbesuch im NDR

Aufgrund der immer noch hohen Covid-Infektionszahlen, dürfen aktuell leider nach wie vor die Konzerte der NDR Radiophilharmonie nicht vor Publikum stattfinden. Dies gilt vorläufig bis zum Ende der laufenden Spielzeit.

Einige Konzerte der ursprünglich geplanten laufenden Saison können Sie exklusiv in Form von Video-Livestreams auf unserer digitalen Bühne, Online-Videos in unserer Rubrik "Audio & Video" sowie als Radiokonzerte auf NDR Kultur verfolgen. Die Konzerttermine der Radiokonzerte und der Video-Livestreams finden Sie in unserem Konzertkalender.

Viele der folgenden Hinweise können sich aufgrund neuer Verordnungen des Landes Niedersachsen im Umgang mit Covid-19 kurzfristig ändern. Sofern Konzerte im NDR Landesfunkhaus Hannover mit Publikum stattfinden dürfen, gelten nachfolgende Sicherheitsvorkehrungen und Hygienemaßnahmen. Diese werden fortlaufend aktualisiert. Bleiben Sie also auf dem neuesten Stand und informieren Sie sich kurz vor Ihrem Konzertbesuch auf dieser Seite.

Hygienemaßnahmen im NDR Landesfunkhaus Hannover:

Der Einlass in das Gebäude erfolgt eine halbe Stunde vor Konzertbeginn. Bitte nehmen Sie den farblich markierten Eingang am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, der auf Ihrem Ticket vermerkt ist.

läuft auf Maximalbetrieb). Die Anzahl der zu belegenden Plätze im Großen Sendesaal ist reduziert, sodass Sie in ausreichender Distanz zu anderen Gästen sitzen. Die zulässige Anzahl der Konzertgäste im Saal und entsprechend die verfügbaren Konzertickets werden stetig der aktuellen Situation angepasst.

anbieten. Ihre Garderobe nehmen Sie bitte mit in den Konzertsaal.

Bitte bringen Sie am Konzertabend folgende Dinge mit:

Ihr personalisiertes Ticket (Sie werden beim Kartenkauf nach Vorname/Name jedes Ticketinhabers gefragt.)

Ihr ausgefülltes Kontaktformular (Sie erhalten das Kontaktformular rechtzeitig vor dem Konzert. Pro Haushalt ist ein Kontaktformular ausreichend. Das Formular dient im notwendigen Fall der Kontaktnachverfolgung. Es verbleibt für 3 Wochen im NDR und wird danach sachgerecht vernichtet.)

Zusätzliche Information für Rollstuhlfahrer*innen und Nutzer*innen von Rollatoren:

Bitte nehmen Sie den Eingang am NDR Ticketshop. Von dort werden Sie zum Aufzug geleitet. Ein Zugang in den Konzertsaal ist über den Lastenaufzug möglich, der nur in Begleitung einer Wachperson benutzt werden kann. Der Aufzug ist groß genug, um die Abstandsregel einzuhalten, das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist natürlich auch hier notwendig.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Konzert!

Das Orchester spielt in etwas kleinerer Besetzung als sonst, um den Mindestabstand auch auf der Bühne einhalten zu können. Die Konzertprogramme wurden dementsprechend angepasst.