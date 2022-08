Eindrücke vom Klassik Open Air 2021 und das Video zum Nachschauen Das beliebte Hannover Klassik Open Air 2021 auf der Bühne im Maschpark fand mit den Weltstars Costello, Sierra und Filończyk statt, die das Publikum begeisterten. Eindrücke der Operngala gibt's hier.

Mit einer Operngala der NDR Radiophilharmonie unter der Leitung von Ivan Repušić fand das Hannover Klassik Open Air am Samstag, 21. August 2021, wieder vor der großartigen Kulisse des illuminierten Rathauses in Hannover im Maschpark statt. Dazu kehrten auch drei Weltstars in die Landeshauptstadt zurück: Die Sopranistin Nadine Sierra, der Tenor Stephen Costello und der Bariton Andrzej Filończyk. Zu hören waren unter anderem Arien und Duette aus Opern von Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini und George Bizet.

Begeisterung auf allen Kanälen

Sowohl das Publikum im Park als auch die Zuhörer*innen und Zuschauer*innen der Live-Übertragungen im Radio und im Fernsehen konnten das Konzert verfolgen. Corona-bedingt war allerdings nur eine begrenzte Anzahl von Besucher*innen im Maschpark möglich. Eindrücke vom Hannover Klassik Open Air finden Sie hier.

Weitere Informationen 4 Min Ein Bericht von "Hallo Niedersachsen" Das Publikum saß auf Abstand zur Bühne. Die Stimmen von Costello, Sierra und Filończyk haben sie trotzdem erreicht. Das Klassik Open Air 2021 sorgte für Begeisterung. 4 Min

Stephen Costello

Es gibt Stimmen, die vergisst man nicht. Stephen Costello hat so eine Stimme. Bekannt wurde der junge Tenor 2007 als er, erst 26 Jahre alt, sein Debüt bei der Saisoneröffnung der Metropolitan Opera in New York gab. Es folgten zahlreiche Debüts an vielen wichtigen Opernhäusern und Festivals wie dem Royal Opera House Covent Garden in London, der Deutschen Oper Berlin, der Wiener Staatsoper, der Washington National Opera und den Salzburger Festspielen.

Nadine Sierra

An seiner Seite war die US-amerikanische Sopranistin Nadine Sierra zu erleben. Stephen Costello und Nadine Sierra sind sich schon einmal in Hannover beim Klassik Open Air begegnet, 2017 im "Rigoletto", er als Graf, sie als Gilda. Nadine Sierra gastiert mittlerweile regelmäßig in den größten Opernhäusern der Welt und gilt unter den jungen als eine der besten Opernsängerinnen unserer Zeit.

Andrzej Filończyk

Auch der gefragte Andrzej Filończyk war nicht zum ersten Mal dabei: Er war im Jahre 2019 als Silvio in "Der Bajazzo" beim Hannover Klassik Open Air zu hören und gilt im Moment als absoluter Rising Star unter den Baritonen. Das Publikum war begeistert vom erstklassigen Orchester, den tollen Sänger*innen und einem Programm mit den schönsten Arien der Opernliteratur.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Oper