Das Abschiedskonzert für Andrew Manze Stand: 21.06.2023 17:00 Uhr Am 1. Juli 2023 gibt Andrew Manze, der Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie, sein Abschiedskonzert. Damit geht eine Ära zu Ende, auf die das Orchester unendlich dankbar zurückblickt.

Abschiedskonzert am 1. Juli 2023, 20 Uhr

Mahlers Sinfonie Nr. 2, "Auferstehungssinfonie"

Mit: Andrew Manze (Dirigent), Katharina Konradi (Sopran), Marianne Beate Kielland (Alt), Collegium Vocale Hannover, Capella St. Crucis Hannover, Johannes-Brahms-Chor Hannover, Junges Vokalensemble Hannover, NDR Radiophilharmonie

Die NDR Radiophilharmonie sagt "Auf Wiedersehen!"

Neun Jahre ist es her, da gab Andrew Manze seinen Einstand mit einem größtenteils britischen Programm - seine persönliche Visitenkarte sozusagen. Seitdem haben wir viel mit ihm erlebt: Mit ihm haben wir neue Werke entdeckt - und alte Werke durch ihn neu entdeckt. Andrew Manze hat mit dem Beethoven-Festival und dem Brahms-Festival ganz besondere Wochen im Kuppelsaal gestaltet. Ein besonderer Höhepunkt war Brittens "War Requiem" in Zusammenarbeit mit dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra im Jahr 2018. Bei Phil & Chill hat er einem jungen Publikum Werke wie Berlioz‘ "Symphonie Fantastique" oder Strawinskys "Sacre" näher gebracht. Während der Zeit der Pandemie hat er uns in einer Videoreihe gezeigt, wie man dirigiert. All das mit seinem unglaublichen Instinkt für die Musik, seiner großen Sympathie für die Menschen und mit viel britischem Charme.

Verabschieden auch Sie sich persönlich

Nun ist es Zeit, ihm "Auf Wiedersehen" zu sagen. Wenn Sie möchten, können Sie das mit einer Nachricht an ihn tun. Wir stellen Ihnen hier (bis 9. Juli 2023, 23:59 Uhr) ein Kontaktformular bereit, über das Sie wie in einem Gästebuch Ihre persönliche Nachricht an Andrew Manze schreiben können. Alle Nachrichten werden wir ihm dann gesammelt übermitteln.

