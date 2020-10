Stand: 06.10.2020 12:32 Uhr Spurensuche: Konzerte für Schulklassen

Es ist die Generalprobe zum Abendkonzert, die wir am Vormittag als Ort der Spurensuche für Schüler*innen öffnen. Gelegenheit für das junge Publikum, das Orchester in ungezwungenem Ambiente zu erleben: noch nicht im Frack, noch nicht in abendlicher Auftrittshaltung, aber in jedem Augenblick auf höchste Präzision und Perfektion bedacht, präsentiert die NDR Radiophilharmonie ihr Ergebnis einer intensiven Probenwoche.

Damit Ihre Schülerinnen und Schüler die Aufführung mit etwas Vorwissen erleben können, stellen wir einen einführenden Gesprächsteil im Kleinen Sendesaal voran. Nicht zu vergessen das umfangreiche Unterrichtsmaterial, das Sie vier bis sechs Wochen vor der Veranstaltung per Link von uns erhalten. Bitte hinterlassen Sie dazu Ihre E-Mail-Adresse beim Kartenkauf!

In der Regel dauert die Veranstaltung insgesamt zwei Stunden und beginnt um 10 Uhr (abweichend am 5. November schon um 9:30 Uhr).

Vorbereitungsmaterial

Ergänzend erhalten Sie von uns etwa sechs Wochen vor dem Konzerttermin umfangreiches Unterrichtsmaterial inklusive einer CD. Damit können Sie Ihre Klasse bestens auf den Besuch im NDR vorbereiten.

Sollten Sie Fragen zu Programm, Ablauf oder Vorbereitung haben, wenden Sie sich an uns unter: discovermusic.hannover@ndr.de

Spurensuchen 2020/2021 Datum Konzert Mitwirkende Programm 08.10.2020 Spurensuche 1

(ab Klasse 9) Robert Trevino, Dirigent

Annette K. Banse und Hans Christian

Schmidt-Banse, Moderation

NDR Radiophilharmonie Sergej Rachmaninow:

Sinfonische Tänze op. 45 mehr 05.11.2020 Spurensuche 2

(ab Klasse 10) Antonello Manacorda, Dirigent

Susanne Grünig, Moderation

NDR Radiophilharmonie Gustav Mahler

Sinfonie Nr. 1 D-Dur „Titan“ mehr 14.01.2021 Spurensuche 3

(ab Klasse 8) Joshua Weilerstein, Dirigent

N.N., Moderation

NDR Radiophilharmonie Benjamin Britten:

Four Sea Interludes

Arvo Pärt:

Cantus in Memory of Benjamin Britten mehr 04.03.2021 Spurensuche 4

(ab Klasse 6) Andrew Manze, Dirigent

Susanne Grünig, Moderation

NDR Radiophilharmonie Antonín Dvořák:

Sinfonie Nr. 9 e-Moll op. 95 „Aus der Neuen Welt“ mehr 10.06.2021 Spurensuche 5

(ab Klasse 9) Andrew Manze, Dirigent

Annette K. Banse und Hans Christian

Schmidt-Banse, Moderation

NDR Radiophilharmonie Johannes Brahms:

Sinfonie Nr. 4 e-Moll op. 98 mehr 24.06.2021 Spurensuche 6

(ab Klasse 5) Frank Strobel, Dirigent

NDR Radiophilharmonie "With A Smile"

Chaplin’s World in Concert

(mit Filmausschnitten) mehr

Weitere Informationen 37 Min Spurensuche: Konzerteinführung per Video! Die Veranstaltung am 23. April musste leider ausfallen. Dafür haben Annette Banse und Hans Christian Schmidt-Banse ihre Spurensuche zu Tschaikowskys 6. Sinfonie kurzerhand per Video aufgenommen! 37 Min Orchester-Detektive für Schulklassen Für 1. bis 4. Klasse: Spürnasen in der Grundschule aufgepasst, denn mit Malte Arkona gilt es knifflige Fälle zu lösen! Immer ganz nah dran an der NDR Radiophilharmonie und Andrew Manze. mehr Konzertkarten Hier können Sie über den NDR Ticketshop Karten für die meisten Konzerte der NDR Radiophilharmonie bestellen. Der Vorverkauf beginnt am 17. August 2020. extern