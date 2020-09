Stand: 12.05.2020 16:00 Uhr

Orchester-Detektive für Schulklassen

Konzerte für Schülerinnen und Schüler der 1. bis 4. Klasse

In drei verschiedenen Orchesterkonzerten ermittelt Malte Arkona gemeinsam mit den Kindern in der spannenden Welt der Musik. Er zeigt und erklärt, was wir immer schon mal wissen wollten, lauscht mit uns den wunderbaren Klängen der NDR Radiophilharmonie und öffnet unsere Ohren für musikalische Welten und für das, was hinter ihnen steckt.

Datum Konzert Programm 25.09.2020

11 Uhr Orchester-Detektive 1 In geheimer Mission

(Mozarts "Jupiter"-Sinfonie) mehr 29.01.2021

11 Uhr

und als Online-Angebot Orchester-Detektive 2 Ein Fall für zwei

(Prokofjews "Romeo und Julia") mehr 18.06.2021

11 Uhr Orchester-Detektive 3 Ermittlungen in 1001 Nacht...

(Rimsky-Korsakows "Scheherazade") mehr

Diese Konzerte bieten wir nachmittags auch als Familienkonzerte an.

Der Vorverkauf für die Konzerte zwischen September und Dezember 2020 hat im August begonnen. Tickets sind ausschließlich beim NDR Ticketshop in Hannover erhältlich:



NDR Ticketshop

im Landesfunkhaus Niedersachsen

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22

Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr

Telefon (0511) 277 898 99

Vier bis sechs Wochen vor jedem Konzert steht online Begleitmaterial zur Vor- und Nachbereitung zur Verfügung. Wir informieren Sie per E-Mail, sobald es abrufbar ist.

Neu: Orchester-Detektive im Video-Live-Stream

Sie haben keine Möglichkeit, mit Ihrer Klasse ins Konzert zu kommen? Sie wohnen zu weit entfernt, möchten Ihre Schülerinnen und Schüler aber trotzdem an einer Ausgabe der Orchester-Detektive teilhaben lassen?

Das Konzert Orchester-Detektive "Ein Fall für zwei" über Sergej Prokofjews "Romeo und Julia" präsentieren wir Ihnen als Video-Live-Stream und danach auf Abruf unter Discover Music! Fast so, als wären Sie live dabei! Mit Hilfe des Begleitmaterials können Sie Konzert und Thema in den Unterricht integrieren.