Stand: 31.03.2020 18:00 Uhr

Malte on Music! - Die Clips aus Maltes Videoblog

Malte Arkona, Chef der Orchester-Detektive, bleibt, genau wie wir alle, gerade zu Hause. Aber auch dort ist er ganz schön aktiv und schickt uns eine Botschaft: Detektiv zu sein geht auch ohne Konzert! Also schaut doch mal rein in Maltes Videoblog "Malte on Music!", frei nach dem Motto: Bleibt zu Hause, aber hört nicht auf, zu ermitteln!