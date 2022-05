Ligentity: Das Ligeti-Experiment Stand: 13.05.2022 12:00 Uhr Im Rahmen der ARD-Woche der Musik vom 13.-19. März 2023 präsentiert Discover Music! Hannover "Ligentity: Das Ligeti-Experiment".

"Ligentity" - der Name eines neuen Spiels? Was hier etwas mysteriös klingt, meint in der Tat den spielerischen Versuch, sich dem Komponisten György Ligeti und seiner Identität zu nähern. 100 Jahre wäre er 2023 alt geworden. Bis heute gilt er als einer der kreativsten Köpfe des 20. Jahrhunderts. Seine Musik gleicht einem Kosmos, und wer den Film "2001 - Odyssee im Weltraum" von Stanley Kubrick kennt, hat sie (unbewusst?) schon gehört.

Meister neuer Klangwelten

Doch was interessiert uns an diesem Ligeti, der Klangwelten schuf, die unsere Ohren vor ganz besondere Herausforderungen stellen? "Ich bin wie ein Blinder im Labyrinth, der sich herumtastet, immer neue Eingänge findet und in Zimmer kommt, von denen er gar nicht wusste, dass sie existieren."

Ligeti auf der Spur

In "Ligentity" setzen wir in einer Collage aus Musik, Schauspiel und Multimedia die Puzzleteile seiner Persönlichkeit und seines Schaffens zusammen und eröffnen damit die Entdeckung eines Komponisten, der in keine musikalische Schublade passt.

Wir kommen in Ihre Schule!

"Ligentity" ist ein mobiles Konzertangebot, mit dem wir vom 13. bis 19.03.2023 gerne in Ihre Schule kommen. Wir wenden uns mit diesem Angebot an Schulklassen der Klassenstufen 7 bis 9 und der Klassenstufen 10 bis 13. Die Aufführung dauert 45 Minuten (auf Wunsch mit anschließender Gesprächsrunde) und ist für Schulen kostenfrei.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik