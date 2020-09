Stand: 13.05.2020 16:56 Uhr

Junges Abo: Für alle bis 25!

Aktueller Hinweis: Aufgrund der Corona-Krise sind bis Ende 2020 alle Abonnements ausgesetzt. Das gilt auch für das Junge Abo. Unter dem Titel "Zwischenzeit" finden Sie unsere Ersatzprogramme.

Vier Live-Erlebnisse mit einem großen Sinfonieorchester, namhaften Solist*innen, Dirigent*innen und ganz unterschiedlichen Programmen von Beethoven bis Filmmusik - in dieser Zusammenstellung ist das Junge Abo einzigartig und jetzt für alle bis 25 Jahre erhältlich!

Anmeldung im NDR Ticketshop Das Junge Abo für die Saison 2020/2021 ist ab 15. Mai 2020 erhältlich:



NDR Ticketshop

im Landesfunkhaus Niedersachsen

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22

Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr

Telefon (0511) 277 898 99

Vier für 25 Euro

Zum Jungen Abo gehören vier Konzerte zum Preis von nur € 25,00. Das Abo ist beim NDR Ticketshop erhältlich. Ein Nachweis über die Altersangabe ist erforderlich.

Keine Verpflichtung!

Das Junge Abo gilt nur für eine Saison und verlängert sich nicht automatisch.

Blick hinter die Kulissen

Inhaber*innen des Jungen Abos erhalten das Exklusiv-Recht, in der Konzertpause am 15. Januar 2021 Einblick hinter die Bühne und in den Aufenthaltsbereich der Orchestermusiker*innen zu nehmen. Treffpunkt: Vorhang links von der Bühne.

Die vier Konzerte im Abo Datum Konzert Dirigent /Solist*in Programm 27.09.2020 Mozarts "Jupiter"-Sinfonie bei Klassik Extra Andrew Manze W. A. Mozart: Sinfonie Nr. 41 "Jupiter" mehr 15.01.2021 Sinfoniekonzert "Mostly British" Joshua Weilerstein/

Martin James Bartlett, Klavier Werke von Benjamin Britten, Sergej Rachmaninow, Arvo Pärt und Edward Elgar mehr 20.02.2021 Sing! Robert Reimer/

Cem Arnold Süzer, Gesang

Gunter Papperitz, Klavier

... und Ihr! Alle singen! mehr 05.03.2021 Sinfoniekonzert "Aufbruch" Andrew Manze/

Stephen Hough, Klavier Werke von Paul Dukas, Camille Saint-Saëns und Antonín Dvořák mehr

