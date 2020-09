Stand: 10.07.2020 14:30 Uhr

Das Zwergen-Abo

Unsere Konzertreihe für 3- bis 6-Jährige

Vier Konzerte im Kleinen Sendesaal mit unterschiedlichen Instrumenten, jeweils anderen Musiker*innen und viel Musik: Im Zwergen-Abo können die Kinder mitten im Geschehen auf der Bühne Platz nehmen und mit Spaß und Bewegung das Konzertleben kennenlernen. Immer dabei sind Moderatorin Susanne Grünig und ihre etwas schusselige, aber liebenswerte "Nachbarin" Frau Muse. Vor jedem Konzert senden wir per E-Mail ein paar Anregungen zum Spielen, Malen oder Basteln zu, die die Vorfreude auf das Konzert steigern.

Das Zwergen-Abo muss leider entfallen

Das Zwergen-Abo wird in dieser Saison 2020/2021 leider nicht stattfinden. Das Kern-Konzept dieser Reihe für unser jüngstes Publikum lässt sich derzeit nicht umsetzen. Wir planen ein Ersatzkonzert gegen Ende der Saison und informieren Sie rechtzeitig auf unserer Website. Alle Interessent*innen, die in diesem Jahr am Losverfahren teilgenommen haben, werden persönlich per E-Mail informiert.

Über die weitere Entwicklung halten wir Sie auf dem Laufenden!

Kartenvergabe per Losverfahren

Allgemein ist das Zwergen-Abo ausschließlich im Abonnement erhältlich und wird aufgrund der großen Nachfrage über ein Losverfahren vergeben. Wann das Losverfahren im nächsten Jahr startet, erfahren Sie rechtzeitig auf dieser Website.

Das Zwergen-Abo wird 15!

Haben oder kennen Sie ein Kind, das vor Jahren, vielleicht sogar in der allerersten Saison 2005/06 im Zwergen-Abo war und dadurch nachhaltig für Musik begeistert wurde? Anlässlich des 15. Geburtstags dieser Reihe freuen wir uns über Ihre Geschichten (oder gar Fotos?), die wir gerne veröffentlichen möchten! Bitte schreiben Sie uns per E-Mail: discovermusic.hannover@ndr.de

Für die Zeit zu Hause 1 Min Zwergen-Abo-Lied für Frau Muse Das Publikum des Zwergen-Abos singt für die vergessliche Frau Muse das "Zwergen-Abo-Lied", das zu jedem Konzert dazugehört. 1 Min

Weitere Informationen Neu! Das Zwergen-Musik-Lexikon Weißt du, was ein "Glissando" ist? Oder ein "Pizzicato"? Frau Muse und Frau Grünig erklären in kurzen Videoclips, was diese und viele andere musikalische Begriffe bedeuten - natürlich unterstützt von den Musikerinnen und Musikern der NDR Radiophilharmonie! mehr