Happy Birthday, Sesamstraße! Das Orchester gratuliert Stand: 08.01.2023 00:00 Uhr Wow! Am 8. Januar 2023 wird die Sesamstraße 50 Jahre alt und die NDR Radiophilharmonie gratuliert!

In all den Jahren hat das Orchester immer wieder mit Ernie, Bert & Co. zusammengearbeitet - und weil die Erinnerungen daran ebenso wie die Videos und Fotos immer noch so viel Spaß machen, findet ihr sie alle hier versammelt.

Das Geburtstagsständchen spielen: Susanne Thies (Horn), Stefan Schultz (Trompete), Alexander Mayr (Trompete), Emil Haderer (Posaune), Peter Stadlhofer (Tuba).