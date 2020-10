Stand: 27.10.2020 12:00 Uhr Unterwegs: Die NDR Radiophilharmonie "on tour"

Ihr Publikum begrüßt die NDR Radiophilharmonie auch in der Saison 2020/21 bei zahlreichen Gastspielen im ganzen NDR Sendegebiet gewissermaßen persönlich. Das Orchester gastiert bei den norddeutschen Sommerfestivals und ist in Niedersachsen unterwegs, von Braunschweig und Wolfsburg bis Wilhelmshaven. In Hamburg ist die NDR Radiophilharmonie u. a. mit Chefdirigent Andrew Manze und dem Stargeiger Julian Rachlin in der Elbphilharmonie beim Strawinsky-Festival zu hören.

Datum Festival / Ort Dirigent / Solist Werke von Abgesagt: 22.08.2020 Festspiele Mecklenburg-Vorpommern / Klütz Andrew Manze /

Christian Tetzlaff, Violine Beethoven und Mendelssohn Bartholdy Abgesagt:

27.08.2020

28.08.2020 Schleswig-Holstein Musik Festival / Sønderborg / Elmshorn Andrew Manze / Midori, Violine Nielsen und Sibelius Abgesagt:

11.09.2020 Anima Mundi Festival / Pisa Andrew Manze / Susanne Bernhard, Sopran

Catriona Morison, Alt

Matthew Swenson, Tenor

Milan Siljanov, Bass

NDR Chor

WDR Chor Beethoven: Missa solemnis 26.09.2020 Live Music Now Benefizkonzert / Hannover Andrew Manze / Ania Vegry, Sopran

Ioana Cristina Goicea, Violine

Qingzhu Weng, Violine

Tim Posner, Violoncello

Polina Tarasenko, Posaune Gassmann, Mozart, Ravel, Martin, Saint-Saëns, Dvořák 10.10.2020 Usedomer Musikfestival / Peenemünde Robert Trevino /

Gil Shaham, Violine Sæverud, Prokofjew, Rachmaninow Abgesagt:

21.11.2020

bis

29.22.2020 England Tournee / London, Manchester, Edinburgh u. a. Andrew Manze /

Angela Hewitt, Klavier

Friederike Starkloff, Violine Bacewicz, Mozart, Sibelius 08.12.2020 Hamburg Ivan Repušić / Diana Damrau, Sopran

Nicolas Testé, Bass Verdi, Rossini u. a. 11.12.2020 Dortmund Ivan Repušić / Diana Damrau, Sopran

Nicolas Testé, Bass Verdi, Rossini u. a. Abgesagt: 17.01.2021 Hamburg Joshua Weilerstein / Haiou Zhang, Klavier Britten, Mozart, Pärt, Elgar 22.01.2021 Wilhelmshaven Andrew Manze / Alexej Gerassimez, Schlagzeug Wagner, Aho, Prokofjew 23.01.2021 Wolfsburg Andrew Manze / Alexej Gerassimez, Schlagzeug Wagner, Aho, Prokofjew 27.02.2021

28.02.2021 "Ton und Erklärung" -

Violoncello-Wettbewerb / Hannover Tabita Berglund / Finalist*innen und

Preisträger*innen des

Violoncello-Wettbewerbs 14.03.2021

bis

19.03.2021 Tournee durch Österreich, Liechtenstein und Deutschland / Linz, Innsbruck, Vaduz, Wien, Erlangen Andrew Manze / Dirigent

Elisabeth Leonskaja, Klavier Schumann, Grieg,

Mozart, Brahms u. a. 27.03.2021 Braunschweig Andrew Manze / Susanne Bernhard, Sopran

Sarah Romberger, Alt

Daniel Behle, Tenor (Evangelist)

Matthias Winckhler, Bass

NDR Chor Bach 11.04.2021 Hamburg Strawinsky-Festival / Hamburg Andrew Manze / Elizabeth Atherton, Sopran

Christina Daletska, Mezzosopran

Michael Pflumm, Tenor

Lorin Wey, Tenor

Adrian Eröd, Bariton

David Soar, Bass

Julian Rachlin, Violine

NDR Chor Bach, Strawinsky 12.06.2021 Festspiele Mecklenburg-Vorpommern / Neubrandenburg Andrew Manze /

Nils Mönkemeyer, Violine Hertenstein, Walton, Brahms