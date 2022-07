Neu im Orchester: Sejune Kim

Sejune Kim, Jahrgang 1988, wurde in Seoul, Südkorea geboren.



Sein Masterstudium begann er zunächst bei Prof. Tabea Zimmermann an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin und wechselte anschließend zu Prof. Hartmut Rohde an die Universität der Künste Berlin. Derzeit setzt er sein Studium bei Prof. Volker Jacobsen an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover fort.

Sejune Kim nahm zahlreiche Preise entgegen, unter anderem jeweils einen zweiten Preis beim Internationalen Viola-Wettbewerb in Tokio und beim Hindemith Wettbewerb der Viola-Stiftung Walter Witte. 2015 gewann er den 23. Wettbewerb des Instrumentenfonds der Deutschen Stiftung Musikleben im Fach Viola.

Impulse erhielt Sejune Kim unter anderem in seiner musikalischen Zusammenarbeit mit Kolja Blacher und Mischa Maisky sowie in Meisterkursen bei Nobuko Imai und Garth Knox.



Seit 2020 ist er Solo-Bratscher in der NDR Radiophilharmonie.