Maike Schieferecke

Fagott

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 2017

Biografie

Bevor Maike Schieferecke in der Saison 2017/2018 zur NDR Radiophilharmonie kam, war sie zwei Jahre lang Akademistin bei der Bayerischen Staatsoper in München.

Die junge Fagottistin wurde in Osnabrück geboren und wuchs in Ibbenbüren auf. Im Alter von zehn Jahren erhielt sie ihren ersten Fagottunterricht. Nach einigen Jahren an der Musikschule Ibbenbüren sowie an der Osnabrücker Musikschule, an der sie Bernhard Wesenick unterrichtete, wurde sie Jungstudentin an der Berliner Universität der Künste und begann ihr Studium bei Eckart Hübner. Beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" ist sie drei Mal ausgezeichnet worden. Zurzeit studiert Maike Schieferecke bei Tobias Pelkner an der Hochschule für Musik in Detmold.

Was war Ihr erstes prägendes Musik-Erlebnis?

Die Konzerte des Osnabrücker Symphonieorchesters, in denen mein Vater mitgespielt hat und ich mir als Kind dabei schon vorgestellt habe, wie es wäre, selbst im Orchester zu sitzen.



Welches ist Ihr Lieblingsstück im Bereich der „klassischen“ Musik?

Ich habe kein „Lieblingsstück“, sondern eher eine „Lieblingsgattung“: Die Opern von Mozart machen mir immer wieder gute Laune, egal ob ich sie selber spielen darf oder „nur“ zuhöre.

Wenn Sie nicht Fagott spielen würden, welches Instrument würden Sie am liebsten spielen können?

Horn.