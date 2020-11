Kammermusik-Matineen 2020/2021 Stand: 13.05.2020 14:13 Uhr Vielfältig und in unterschiedlichsten Genres versiert – das sind die Musikerinnen und Musiker der NDR Radiophilharmonie nicht nur im großen Orchester-Kollektiv, sondern auch, wenn sie in kleinen Formationen spielen.

Gleich zu Beginn der Reihe im Oktober zeigen die Musikerinnen und Musiker in der Matinee „Flying Colors“, wie viel Jazz in ihnen steckt. Herzstücke der Kammermusik werden in der Saison 2020/21 natürlich ebenfalls präsentiert, wie etwa das melancholischheitere Streichquintett Nr. 2 von Johannes Brahms, Beethovens handfestes „Gassenhauer-Trio“ oder auch das wenig bekannte Nonett des sogenannten „französischen Beethoven“ George Onslow. Dem Beethoven-Jahr 2020 folgt 2021 das Gedenkjahr zum 50. Todestag von Igor Strawinsky. Die Kammermusik- Matinee im März beleuchtet die Musik des russischen Komponisten aus verschiedenen Perspektiven. Und wer den Sonntagmorgen schwungvoll à la française angehen möchte, der ist in der finalen Matinee im Juli genau richtig, wenn es heißt: „Salut Saint-Saëns!“

Datum Konzert Musiker Werke von 06.12.2020 KMM2



Zwischenzeit 40 Airi Suzuki Violine

Stefan Neuhäuser Viola

Sebastian Maas Violoncello und Moderation

Eunseon Jang Kontrabass

Christoph Renz Flöte

Kerstin Ingwersen Oboe

Til Renner Klarinette

Maike Schieferecke Fagott

Johannes Otter Horn Onslow, Lachner mehr 24.01.2021 KMM3 Hyojeong Kim Violine

Ningjie Huang Violine

Yuka Murayama Violine

Francesca Rivinius Viola

N. N. Violoncello

N. N. Kontrabass

Michael Pürerfellner Trompete mehr 28.03.2021 KMM4 Catherine Myerscough Violine

Kristina Altunjan Violine

Carlos Campos Medina Viola

Upendo Mascarenhas Viola

Carsten Jaspert Violoncello

Sebastian Maas Violoncello Rimsky-Korsakow, Strawinsky, Schnittke, Tschaikowsky mehr 09.05.2021 KMM5 Friederike Starkloff Violine

Mariya Krasnyuk Violine

Anna Lewis Viola

Sejune Kim Viola

Nikolai Schneider Violoncello

N. N. Gesang Mendelssohn Bartholdy, Reimann, Brahms mehr 06.06.2021 KMM6 Mariya Krasnyuk Violine

François Lefèvre Viola

Amanda Anderson Violoncello

Susanne Geuer Klarinette

Susanne Thies Horn

Boris Kusnezow Klavier Beethoven, Schreker, Dohnány mehr 04.07.2021 KMM7 Theresia Stadlhofer Violine

Julie Tetens Violine

Upendo Mascarenhas Viola

Amanda Anderson Violoncello

Eunseon Jang Kontrabass

Stefan Schultz Trompete

Florian von Radowitz Klavier Blanc, Fauré, Saint-Saëns mehr

