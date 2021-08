Tickets zu gewinnen für Hannover Klassik Open Air 2021 Letztes Jahr musste die Veranstaltung leider ausfallen. Doch in diesem Sommer wird das beliebte Hannover Klassik Open Air wieder auf die Bühne im Maschpark zurückkehren - mit den Weltstars Costello, Sierra und Filończyk.

Mit einer Operngala der NDR Radiophilharmonie unter der Leitung von Ivan Repušic wird das Hannover Klassik Open Air am Samstag, 21. August, ab 20 Uhr nun doch wieder vor der großartigen Kulisse des illuminierten Rathauses in Hannover im Maschpark stattfinden. Dazu kehren auch drei Weltstars in die Landeshauptstadt zurück: Stephen Costello, Nadine Sierra und Andrzej Filończyk. Auch wenn es keine Tribüne mit verkauften Plätzen geben wird, ist die zugelassene Besucher*innen-Zahl für den Maschpark begrenzt.

Tickets vergriffen - jetzt Freikarten gewinnen

Alle Tickets für das Public Viewing im Maschpark sind vergriffen. Doch hier haben Sie die Chance auf Freikarten. Gewinnen Sie entweder 2x2 Tickets für die Generalprobe am Freitag, 20. August 2021, oder 1x2 Tickets für die Aufführung am Samstag, 21. August 2021. Sollten Sie kein Glück haben, können Sie das Konzert am Samstag im Video-Livestream auf arte Concerts und auf ndr.de/radiophilharmonie-livestream.

Bis Mittwoch, 18. August 2021, mitmachen!

Füllen Sie bis Mittwoch, 18. August 2021, 18.00 Uhr das untenstehende Formular aus und nehmen Sie an der Verlosung der letzten Tickets für das Hannover Klassik Open Air teil. Wenn Ihr Name gezogen wird, erhalten Sie von uns eine E-Mail-Benachrichtigung und anschließend vom Veranstalter, der Stadt Hannover, via E-Mail zwei Freikarten zum selbst Ausdrucken.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt.

