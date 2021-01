Alle mal herhören! Das ist unsere neue Reihe mit Lernvideos

Wir wollen Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler unterstützen und präsentieren eine neue Reihe mit kurzen Videos zu musikalischen Themen, moderiert von Malte Arkona. Immer mit dabei: Kleine Ensembles, die seine Erläuterungen musikalisch verdeutlichen.

Wir empfehlen diese Videos für Kinder im Alter zwischen 7 und 12 Jahren (ideal ab der 3. Klasse). Jeweils montags und mittwochs wird die Reihe mit weiteren Folgen fortgesetzt.

Wir wünschen viel Spaß beim Anschauen und Lernen.

Folge 1: Musik gestalten!

Was macht die Musik aus? In der ersten Folge wird gezeigt, auf welche Art und Weise Töne gespielt werden können: laut oder leise, gebunden oder abgesetzt, kurz oder lang.

Taucht ein in die Welt der Musik und kommt mit in Maltes Musiklabor!