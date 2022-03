Alle mal herhören! Die Education-Reihe mit Malte Arkona Malte und einige Musiker*innen der NDR Radiophilharmonie widmen sich der Frage "Was ist Musik?". Sie stellen die Harfe und verschiedene Blechblasinstrumente vor und vieles mehr.

Wir wollen Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler unterstützen und präsentieren eine neue Reihe mit kurzen Videos zu musikalischen Themen, moderiert von Malte Arkona. Immer mit dabei: Kleine Ensembles, die seine Erläuterungen musikalisch verdeutlichen.

Wir empfehlen diese Videos für Kinder im Alter zwischen 7 und 12 Jahren (ideal ab der 3. Klasse). Jeweils montags und mittwochs wird die Reihe mit weiteren Folgen fortgesetzt. Taucht ein in die Welt der Musik und kommt mit in Maltes MusikLabor!

Hinweis zur Download-Option

Die Filmausschnitte dürfen nur zur privaten Nutzung und zur Nutzung im Unterricht heruntergeladen werden.

Was macht die Musik aus? In der ersten Folge wird gezeigt, auf welche Art und Weise Töne gespielt werden können: laut oder leise, gebunden oder abgesetzt, kurz oder lang.

VIDEO: "Alle mal herhören!": Musik gestalten (24 Min)

Zum Schlagzeug im Orchester gehören sehr viele verschiedene Instrumente. Manche haben Felle, andere sind aus Metall oder aus Holz. In der zweiten Folge von "Alle mal herhören!" erklärt euch Malte Arkona zusammen mit Oliver Arlt und Klaus Reda aus der NDR Radiophilharmonie, wie die vielen verschiedenen Instrumente aussehen und klingen.

VIDEO: "Alle mal herhören!": 1001 Schlagzeug (21 Min)

Was haben ein Maler und ein Komponist gemeinsam? Na klar, die Farben! In der Musik heißen sie „Klangfarben“, und was das genau bedeutet, erklären euch Malte und die NDR Radiophilharmonie in diesem Video.

VIDEO: "Alle mal herhören!": Im Klang-Labor (13 Min)

In dieser Folge klettert Malte die Tonleiter hoch und erklärt uns, dass es Dur- und Moll-Tonleitern gibt. Aber was genau heißt „Dur“ und „Moll“, und kann ich den Unterschied in der Musik hören? Probieren wir es aus!

VIDEO: "Alle mal herhören!": Dur oder Moll (14 Min)

Alle mal herhören: Wolle ist zu Gast! Das fröhliche Schaf aus der Sesamstraße präsentiert gemeinsam mit Malte Arkona und fünf Streicherinnen und Streichern der NDR Radiophilharmonie die gesamte Familie der Streichinstrumente. Alles, was ihr über Geigen, Bratschen, Celli und Kontrabässe wissen solltet, wie unterschiedlich sie klingen und wie sie gespielt werden, erfahrt ihr in diesem Video.

VIDEO: "Alle mal herhören!": Geige, Bratsche & Co. (24 Min)

Bei den „Holzbläsern“ ist nicht alles so, wie es auf den ersten Blick scheint. Das muss Wolle unbedingt nachforschen. Und auch ihr erfahrt in diesem Video, wie viel Vorbereitung es braucht, um eine Oboe spielen zu können, wie ein Kontrafagott klingt oder was eine silberne Querflöte in der Familie der Holzbläser zu suchen hat.

VIDEO: "Alle mal herhören!": 'ne Menge Holz! (27 Min)

Melodien kennt jeder, und ihr sicher auch! Aber was genau ist das eigentlich? Wieso macht mich eine Melodie fröhlich - oder regt mich auf? Was Komponisten mit Melodien in ihrer Musik so alles anstellen, erfahrt ihr in dieser Folge. Außerdem erklären wir euch, was unter dem seltsamen Wort „Intervall“ zu verstehen ist.

VIDEO: "Alle mal herhören!": Die Melodie (15 Min)

Habt ihr schon mal gesehen, wie ein Orchester dirigiert wird? Und vor allem, wie das funktioniert? Andrew Manze, der Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie, erklärt und zeigt es uns hier ganz aus der Nähe.

VIDEO: "Alle mal herhören!": Der Dirigent (17 Min)

"Kugel auf Kugel, so kennt man mich!" - Wie bitte? Ach so, ein Rätsel! Dann versuchen wir doch mal, es zu lösen. Dabei erfahren wir von Malte Arkona und den Musiker*innen der NDR Radiophilharmonie so einiges über Akkorde, Dreiklänge, Kadenzen und viele andere Dinge, die Musik für unsere Ohren harmonisch machen.

VIDEO: "Alle mal herhören!": Voll harmonisch! (22 Min)

Die Harfe glänzt und funkelt, das kann man nicht nur sehen, sondern auch hören. Und wie funktioniert dieses große und auffällige Instrument? Wie wird es gespielt? Hier gibt es Antworten!

VIDEO: "Alle mal herhören!": Die große Harfen-Rundfahrt (14 Min)

Eine interessante Frage! Gemeinsam mit den Musiker*innen der NDR Radiophilharmonie gehen Malte und Wolle dieser Frage mal ausführlich auf den Grund - und finden überraschende Antworten.

VIDEO: "Alle mal herhören!": Was ist Musik? (21 Min)

Im Orchester sitzt das "Blech" oft weiter hinten. In dieser Folge kommen wir ganz nah an die leuchtenden Instrumente heran und entdecken ihre Besonderheiten: Ventile, Wasserklappen, Stimmzüge, Schalltrichter und einiges mehr ...

VIDEO: "Alle mal herhören!": So ein Blech! (21 Min)

Für die große Pause

Weitere Informationen Outtakes aus den Dreharbeiten mit Wolle und Malte Arkona Ihr wollt kurz etwas Unterhaltung in der großen Pause? Bitteschön: ein Quiz und witzige Outtakes mit Wolle und Malte! mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Kinderbetreuung Bildung Kulturpolitik Schule