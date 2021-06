NDR Jazz Konzerte: Statt Doppelkonzert zwei Livestreams im Mai Stand: 28.04.2021 14:54 Uhr Leider kann bis heute niemand vorhersagen, wann die NDR Jazz Konzerte unter den bewährten Bedingungen wieder möglich sein werden. Aber: Sie können sich freuen auf zwei besondere Acts im Livestream!

Über den aktuellen Stand der Dinge halten wir Sie von Konzert zu Konzert auf dieser Seite auf dem Laufenden.

Live im Stream zu Ihnen nach Hause: Leandro Saint-Hill Quartet & Arturo Martinez sowie NDR Small Band feat. Sandra Hempel

Sie waren eigentlich für den Dezember geplant gewesen, konnten aber wegen der aktuellen Corona-Einschränkungen nicht kommen. Umso mehr freuen wir uns jetzt, Leandro Saint-Hill mit seinem Quartett und Arturo Martinez am Mittwoch, den 5. Mai um 21 Uhr, aus dem Rolf-Liebermann-Studio für Sie im Livestream zeigen zu können.

Gleich am nächsten Abend, den 6. Mai um 21 Uhr, folgt die NDR Bigband ebenfalls im Livestream in neuer Formation: Als NDR Small Band featured das Ensemble seine Gitarristin Sandra Hempel.

David Helbock - Camille Berthault - Médéric Collignon

Ursprünglich sollten am 5. und 6. Mai im NDR Jazz Konzert neben der NDR Small Band feat. Sandra Hempel das Trio David Helbock - Camille Berthault - Médéric Collignon spielen. Leider musste das Konzert mit dem Trio aufgrund der aktuellen Corona-Situation abgesagt werden. Alle Bands, die seit März 2020 für die Jazz-Abo-Reihe im Rolf-Liebermann-Studio vorgesehen waren und aufgrund der Absagen nicht spielen konnten, haben wir in die kommende Saison 2021/22 verschoben. Wir finden es fair gegenüber den Musikerinnen und Musikern. Außerdem werden die Projekte dann noch genauso spannend sein wie in dieser Saison.

Giovanni Weiss "Swingin' Strings" feat. Sandro Roy

Immerhin konnten wir in Zusammenarbeit mit ARTE Concert im Februar ein Konzert ohne Publikum mit Giovanni Weiss "Swingin' Strings" feat. Sandro Roy aufnehmen.

Julia Hülsmann & NDR Bigband

Im November sollte Julia Hülsmann ihre Premiere mit der NDR Bigband spielen. Die beiden Konzerte werden im Herbst 2021 stattfinden. Julia hat die NDR Bigband aber bereits besucht und mit ihr ihre Kompositionen schon mal fürs Radio aufgenommen. Erste Einblicke gibt es in einem kurzen Video, dass Sie sich bereits jetzt anschauen können:

