Stand: 04.07.2024 09:00 Uhr NDR Jazz Konzerte: Die Saison 2024/2025

"Keinen Anlass zur Freude versäumen", so hatte es einst der Dichter Rilke gefordert. Daran halten wir uns gerne. Im Jahr 2000 wurde das legendäre Studio 10 des NDR renoviert und erhielt den Namen Rolf-Liebermann-Studio. Benannt wurde es nach dem Komponisten, Opernintendanten und langjährigen Musikchef des NDR. Zur Eröffnung des Studios gab es den Neustart der Konzertreihe NDR Jazz. Seitdem teilen sich zwei Formationen die Bühne. Jeder Abend ist ein kleines Festival mit großen Kontrasten.

25 Jahre NDR Jazz im Rolf-Liebermann-Studio: Ein Grund zum Feiern!

Ein Blick auf die Liste der vergangenen 25 Jahre zeigt: hier traf sich die internationale Prominenz von Monty Alexander über Jack DeJohnette bis Maria Schneider; hier machten aber auch jeweils jüngere Künstlerinnen und Künstler frühe, wichtige Schritte: Stefano Bollani zum Beispiel, Eva Klesse oder Vincent Peirani. Die neu gestartete Reihe war so erfolgreich, dass wir sie bereits 2005 auf zwei Abende hintereinander erweitern konnten. So ist es bis heute geblieben.

Die Saison 2024/2025 - zeitgenössisch und auf hohem Niveau

Auch die Saison 2024/25 präsentiert wieder ein breites Spektrum des zeitgenössischen Jazz. Jüngste Künstlerin ist die 1998 in der Mongolei geborene Pianistin und Komponistin Shuteen Erdenebaatar, deren Band den Deutschen Jazzpreis 2024 als "Ensemble des Jahres" erhalten hat. Es gibt viele neue Gäste wie die englische Saxofonistin Trish Clowes oder die Multi-Instrumentalistin Izabella Effenberg. Und es gibt ein Wiedersehen mit guten Bekannten der Reihe wie Andreas Schaerer, der 20 Jahre Hildegard Lernt Fliegen zelebriert, oder John Surman, der bei uns seinen 80. Geburtstag nachfeiert. Und wir feiern auch: 25 Jahre NDR Jazz im Rolf-Liebermann-Studio.

Konzerte im Abonnement oder als Einzeltickets buchen

In der Saison 2024/2025 bieten wir erneut sechs Konzerte in einem attraktiven Abonnement an - oder Sie entscheiden sich für den Einzelkartenkauf. Der Vorverkauf startet am 11. Juli um 11 Uhr.